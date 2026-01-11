Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.2 комментария
При крушении катера на Пхукете пострадали 23 россиянина
23 гражданина России были госпитализированы на острове Пхукет после столкновения прогулочного катера с рыболовецким судном, сообщил генконсул в таиландской островной провинции Егор Иванов.
Инцидент произошел в таиландской провинции, где на борту катера находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран, передает ТАСС.
«От полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения. 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь», – отметил он.
В воскресенье генеральное консульство России в городе Пхукет сообщило, что российская гражданка погибла при аварии с туристическим катером в Таиланде.
Ранее тайские СМИ сообщали, что россиянка умерла при крушении катера в Андаманском море, рядом с островом Пхукет. До этого сообщалось, что в аварии пострадали минимум 11 человек.