Катер с россиянами разбился у Пхукета, есть пострадавшие

Tекст: Алексей Дегтярёв

Этот морской оператор ранее уже попадал в аварии, а его услуги ориентированы на русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, сказал собеседник ТАСС.

По информации властей провинции Пхукет, инцидент произошел в воскресенье в 08.55 по местному времени. На катере находилось около 40 туристов и членов экипажа. В результате аварии пострадали 11 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают доставлять пострадавших на берег. Причины столкновения уточняются.

В ноябре прошлого года у курортной Паттайи в Таиланде нашли тело пропавшего гражданина России, который выпал за борт прогулочного катера у острова Лан.