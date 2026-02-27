Миронов предложил ввести налог на сверхприбыль банков в России

Tекст: Денис Тельманов

Новый законопроект о разовом налогообложении сверхприбыли банков будет внесен в Госдуму, сообщает РИА .«Новости». Соавтором инициативы выступил депутат Александр Ремезков.

Планируется установить налоговую ставку в 10% без права на скидку при досрочной уплате. Сверхприбыль будет определяться как разница между средней прибылью банков за 2025-2026 годы и аналогичным показателем за 2023-2024 годы.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что ставка налога распространяется только на дополнительную прибыль банковской сферы.

«Будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Для этого »Справедливая Россия« предлагает принять специальный механизм изъятия в бюджет дополнительных доходов банковского сектора», – заявил Миронов.

Кроме того, авторы предлагают повысить обычную ставку налога на прибыль банков с 25% до 30%. Миронов считает, что эти меры позволят государству привлечь дополнительные средства для поддержки пенсионеров, многодетных семей, малообеспеченных граждан, а также для развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики.

В 2025 году аналогичный законопроект уже вносился в Госдуму, однако был отклонен в январе 2026 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что подобная мера не принесет пользы экономике, а Минфин также высказался против инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что изъятие сверхприбыли у банков абсурдно из-за прямой связи капитала банков с их возможностями кредитовать экономику.

Президент России Владимир Путин озвучил прогноз прибыли банковского сектора страны на уровне до 3,5 трлн рублей по итогам 2025 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введение налога на сверхприбыль в банковском секторе не принесет реальной пользы экономике.

