Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
Российский атомный флот задействовали для проводки грузовых кораблей, которые из-за тяжелой погодной обстановки оказались заблокированы в Финском заливе, сообщили в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии.
Взаимодействие проводится в рамках установленных международных процедур зимней навигации, указали в агентстве, передает РИА «Новости».
Сложная обстановка и штормовой ветер привели к тому, что морской транспорт застревает в международных и территориальных водах. По запросу Хельсинки российский ледокол также может зайти в финскую акваторию для оказания поддержки.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пояснял, что залив покрылся льдом из-за морозов. Корпорация Росатом для обеспечения проводок уже направила в регион атомный ледокол «Сибирь».
Напомним, в конце февраля Финский залив полностью покрылся льдом впервые за последние 15 лет. Атомный ледокол «Сибирь» начал проводку судов в морском порту Приморск. Росатом направлял атомоход в регион по запросу Министерства транспорта России.