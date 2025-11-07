В Краснодаре полиция задержала 16-летнюю девушку за избиение 14-летней школьницы

Полиция Краснодара доставила в отдел 16-летнюю девушку за избиение школьницы

Tекст: Тимур Шайдуллин

О задержании 16-летней участницы так называемого «бойцовского клуба» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ее обвиняют в избиении 14-летней школьницы. Оно произошло в понедельник.

По данным УМВД России по Краснодару, группа подростков регулярно устраивала драки и нападения на прохожих, нередко их жертвами становились сверстники. Вечером 3 ноября 39-летняя жительница города обратилась в полицию с сообщением об избиении дочери на улице Героя Яцкова, возле школы №104 в Краснодаре.

Правоохранители быстро установили личность нападавшей – ею оказалась 16-летняя жительница Краснодара. Она уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас по факту инцидента идет проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшей.

СУ СКР России по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Дополнительно прокуратура проверит, как родители подростков исполняли свои обязанности по воспитанию детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее московский суд приговорил пятерых подростков к лишению свободы за избиения прохожих и массовые драки.

В Нижегородской области женщину арестовали по обвинению в подстрекательстве детей к жестокому обращению с пенсионеркой.

В сентябре в Свердловской области подростки напали на бывшего тренера сборной России по лыжам Александра Пятыгина.