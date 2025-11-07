Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.3 комментария
В отдел полиции Краснодара доставили 16-летнюю девушку после нападения на 14-летнюю школьницу у школы №104, о возбуждении уголовного дела сообщили в краевом управлении СК России.
О задержании 16-летней участницы так называемого «бойцовского клуба» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ее обвиняют в избиении 14-летней школьницы. Оно произошло в понедельник.
По данным УМВД России по Краснодару, группа подростков регулярно устраивала драки и нападения на прохожих, нередко их жертвами становились сверстники. Вечером 3 ноября 39-летняя жительница города обратилась в полицию с сообщением об избиении дочери на улице Героя Яцкова, возле школы №104 в Краснодаре.
Правоохранители быстро установили личность нападавшей – ею оказалась 16-летняя жительница Краснодара. Она уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас по факту инцидента идет проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшей.
СУ СКР России по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Дополнительно прокуратура проверит, как родители подростков исполняли свои обязанности по воспитанию детей.
