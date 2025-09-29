В Москве вынесен приговор подросткам за участие в массовых драках

Суд в Москве приговорил к реальным срокам подростков за избиения прохожих

Tекст: Вера Басилая

Пятерых подростков в Москве приговорили к лишению свободы на сроки от одного года 11 месяцев до трех лет шести месяцев за участие в массовых драках и избиениях прохожих, передает ТАСС.

Решение суда основано на доказательствах, собранных Главным следственным управлением СК по Москве. Осужденные были взяты под стражу непосредственно в зале суда.

По данным следствия, инциденты произошли с 29 по 30 сентября 2023 года. Группа подростков нападала на случайных прохожих, при этом происходящее фиксировалось на видео. Как сообщается, таким образом они стремились противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу.

Суд признал обвиняемых виновными по ч. 2 ст.213 УК РФ – хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования были допрошены более 30 свидетелей и проведено свыше десяти судебных экспертиз.

