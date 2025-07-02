Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.13 комментариев
Две семьи иностранцев выдворены из России после драки подростков в Петербурге
Инцидент между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге обернулся принудительным выдворением зачинщика конфликта и его соучастника вместе с семьями в родную страну, сообщили в региональном главке МВД России.
Полицейские Санкт-Петербурга оперативно выявили участников драки между подростками, который произошел 30 июня, когда 16-летний юноша был госпитализирован с побоями после выяснения отношений с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана. На встречу подросток пришел с друзьями, что привело к массовой драке.
«Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
В тот же день был опрошен и 15-летний участник драки, также гражданин Азербайджана, после чего в его отношении и отношении его семьи применили аналогичные меры принудительного выдворения.
Семьи обоих подростков были депортированы из России по итогам расследования инцидента.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов.