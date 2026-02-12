Хорватия раскритиковала политику ЕС в отношении Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Тбилиси после переговоров с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили во время официального визита.

По его словам, «Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, а ее обвиняют в том, что она – агент России».

«Я этого не понимаю, поэтому мой визит – жест солидарности Грузии», – сказал Зоран Миланович.

Президент Хорватии отметил «циничную» политику Брюсселя по отношению к Тбилиси и заявил, что «не позволит брюссельской бюрократии разговаривать от его имени и от имени Хорватии».

Михаил Кавелашвили при этом назвал Хорватию «достойной страной Евросоюза» и отметил, что ее президент «говорит правду».

В этой связи президент Грузии призвал европейскую бюрократию к «такому же откровенному диалогу», чтобы избежать «двойных стандартов» и «преодолеть вызовы» в отношениях Тбилиси и Брюсселя.

«Верим, надеемся, что конструктивным, активным диалогом сможем преодолеть нынешние разногласия», – заявил президент Грузии, подчеркнувший, что в Евросоюзе есть страны, которые «не закрывают глаза на несправедливые подходы к Грузии и предпочитают диалог агрессивной риторике евробюрократов».