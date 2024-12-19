Президент Хорватии отказался отправлять солдат на Украину

Зоран Миланович исключил участие хорватских солдат в украинском конфликте

Tекст: Денис Тельманов

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Хорватия не намерена отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии. Как сообщает ТАСС, Миланович подчеркнул, что под его руководством хорватские военнослужащие не будут участвовать в конфликтах за пределами страны. Он выразил уверенность в том, что хорватскому народу не о чем беспокоиться, пока он находится на посту президента республики.



«Я говорил и предупреждал. Но хорватскому народу не о чем беспокоиться – пока я президент республики, хорватский солдат не будет участвовать в чужих войнах!» – указал глава государства в Facebook.

По данным агентства Reuters, европейские страны рассматривают возможность отправки военного контингента на Украину в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Основу контингента могут составить военные из Германии, Франции, Италии, Британии и Польши, а численность личного состава может достигнуть 100 тыс. человек.

Ранее министр обороны Хорватии Иван Анушич отметил, что Загреб с 2025 года введет обязательную военную службу в ответ на глобальные вызовы безопасности. По его словам, ситуация в мире требует более активного участия стран в обеспечении собственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать. Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников на Украине и в Европе. Германия закроет центр по ремонту украинской военной техники в Словакии и до конца года переместит его в Германию из-за изменившихся условий и сложностей ремонта, сообщили в министерстве обороны ФРГ.

