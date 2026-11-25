Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Кремль отказался раскрывать содержание переговоров в Абу-Даби по Украине
Песков: Кремль не будет раскрывать содержание переговоров в Абу-Даби по Украине
Кремль не собирается комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отказался комментировать публикацию Financial Times, что на последних переговорах в Абу-Даби больше внимания уделялось территориальным вопросам, передает ТАСС.
«Нет, я не хотел бы сейчас комментировать содержание газетных статей о содержании переговоров по урегулированию. Мы неоднократно говорили, что предавать огласке это содержание мы не собираемся», – заявил Песков.
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10–11 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о настойчивости европейских стран в вопросе присоединения к переговорам Москвы, Вашингтона и Киева.
В понедельник он назвал Абу-Даби площадкой следующего раунда трехсторонних переговоров.
Ранее Кремль отказался раскрывать детали проходящих в Абу-Даби переговоров.