При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Глава Минобороны Южной Кореи призвал расширить каналы связи с Россией
Минобороны Южной Кореи призвало расширить каналы связи с Россией
Министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль на заседании комитета по обороне заявил о важности расширения контактов с Россией для снижения напряженности в отношениях двух стран.
«Каналы связи с Россией имеются, однако, полагаю, их необходимо больше… В сложившейся ситуации определенно необходимы усилия по снижению напряженности», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap слова Кан Син Чхоля.
Заявление прозвучало на фоне недавних полетов российских военных самолетов в односторонне установленной опознавательной зоне ПВО Южной Кореи (KADIZ). Москва эту зону не признает.
Во вторник южнокорейские военные объявляли тревогу на острове Уллындо и поднимали истребители из-за приближения российской авиации. Самолеты не нарушили воздушное пространство республики и покинули зону над Японским морем.
Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило сожаление Москве по дипломатическим каналам и призвало не допускать повторения подобных инцидентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль призвал снизить напряженность в отношениях с Россией.
Во вторник министерство обороны республики выразило протест российскому военному атташе Николаю Марченко в связи с пролетом авиации.
Местные власти по ошибке объявили эвакуацию на острове Уллындо.