Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Белоруссия запретила продажу восьмилетнего армянского коньяка «Ереван 2800»
Власти Белоруссии запретили продажу восьмилетнего коньяка «Ереван 2800» из-за несоответствия требованиям Таможенного союза и заниженного содержания дубильных веществ.
Восьмилетний армянский коньяк «Ереван 2800» признан опасной продукцией и запрещен к реализации на территории республики, передает РИА «Новости». Соответствующее предписание было выдано 26 августа и внесено в реестр белорусского Госстандарта 3 сентября.
Продукция производства армянского ЗАО «МАП» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. Испытания показали, что концентрация дубильных веществ в напитке оказалась ниже нормы.
Это свидетельствует о том, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но она не может быть идентифицирована как коньяк. Ранее Белоруссия уже запретила реализацию шестилетнего напитка «Армянский коньяк», произведенного компанией «Винно-коньячный дом «Шахназарян».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Роспотребнадзор приостановил продажу некачественных армянских коньяков на территории России.
Ранее эксперты выявили нарушения стандартов безопасности почти в 90% продаваемых в российских магазинах армянских коньяков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил переименовать этот крепкий алкогольный напиток в бренди.