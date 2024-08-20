«Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.5 комментариев
Почти 90% армянских коньяков оказались небезопасными
Почти 90% армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, оказались небезопасными, почти половина продукции содержит невиноградные спирты, говорится в совместном исследовании международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.
Там уточнили, что для проведения исследования были приобретены 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей в магазинах российских федеральных торговых сетей и переданы на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
Как говорится в исследовании, в девяти из десяти образцов выявили нарушения, а почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации, передает ТАСС.
В связи с этим ассоциация «Антиконтрафакт» направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Армении, учитывая, что она проходит транзитом через Грузию, и принять меры по ограничению оборота не соответствующей стандартам качества продукции в оптово-розничных сетях.
Как указывается в обращениях, фальсифицированная алкогольная продукция, поступающая из Армении, создает условия для недобросовестной конкуренции и демпинга цен и ставит в затруднительное положение отечественных производителей.
Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщали, что розничные продажи коньяка в России в 2023 году выросли на 9,4% по сравнению с 2022 годом, до 13,9 млн дал.