Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Вэнс пожаловался на отсутствие побед США в войнах
Вэнс: США не победили ни в одной из войн за последние десятилетия
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты почти не одерживали побед в вооруженных конфликтах за последние десятилетия.
Вэнс посетовал на отсутствие военных успехов у своей страны, передает РИА «Новости». Политик отметил, что Вашингтон участвовал во множестве конфликтов, однако это не приносило желаемых результатов.
«Америка вела много войн за то время, что я живу, 42 года, и мы почти ни одну из них не выиграли, пока Дональд Джей Трамп не стал президентом США», – рассказал Вэнс журналистам.
При этом политик не стал уточнять, добивались ли Соединенные Штаты успехов в вооруженных конфликтах после прихода Трампа к власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности Вашингтона свернуть военную операцию против Ирана.
Оппоненты внутри Республиканской партии обвинили политика в попытках заключить мирное соглашение с Тегераном.
Летом американский чиновник потребовал от Киева отказаться от наступательных действий.