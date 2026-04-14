Вэнс заявил о достижении США целей операции против Ирана

Вэнс сообщил о достижении целей и готовности США свернуть операцию в Иране

Tекст: Вера Басилая

США могут свернуть военную операцию против Ирана, так как основные цели атаки достигнуты, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости».

«Я бы предпочел, чтобы мы свернули операцию через большие и успешные переговоры», – заявил Вэнс.

Он отметил, что теперь дальнейшее развитие событий зависит от действий Тегерана. Вице-президент подчеркнул, что характер будущих переговоров может радикально измениться, если Иран не откроет проход через Ормузский пролив.

Среди ключевых вопросов Вэнс выделил проблему обогащенного урана. Власти США настаивают на полном изъятии этих материалов у Исламской Республики Иран, что остается главным препятствием на пути к урегулированию конфликта.

Ранее Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности.

Американская делегация покинула Исламабад без достижения соглашения с Ираном.

Власти Пакистана предложили провести второй раунд переговоров.