ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового лидера военного крыла ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Уде
В результате точечного удара по северной части сектора Газа погиб главарь вооруженных формирований палестинского движения Мухаммед Уде, занимавший эту должность около двух недель.
Вооруженные силы Израиля подтвердили уничтожение Мухаммеда Уде, передает ТАСС. Он был убит накануне в ходе прицельной атаки на севере анклава.
По информации военных, убитый командовал боевым крылом организации всего две недели. Он занял этот пост после ликвидации прежнего лидера Иззэддина аль-Хаддада, который также погиб при точечном ударе.
Ранее Мухаммед Уде руководил разведывательным штабом палестинского движения. На этой должности он занимался планированием и координацией масштабного нападения боевиков на израильскую территорию 7 октября 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные атаковали сектор Газа для устранения предыдущего руководителя военного крыла ХАМАС Иззэддина аль-Хаддада.
Представители палестинского движения признали факт гибели этого высокопоставленного командира.
Годом ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военной операции для полной ликвидации радикальной организации.