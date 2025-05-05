Стало известно о планах Израиля расширить операцию в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения военной операции в секторе Газа, сообщает РИА «Новости». Советник канцелярии премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что одобренный план направлен на полную ликвидацию движения ХАМАС и возвращение израильских заложников.

По информации Гендельмана, операция предусматривает захват и дальнейшее удержание территорий в Газе, перемещение гражданского населения на юг для обеспечения их безопасности, а также лишение ХАМАСа доступа к гуманитарной помощи. Помимо этого, план подразумевает массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам радикалов.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе заседания подчеркнул, что нынешняя операция отличается от предыдущих, поскольку речь идет не о точечных рейдах, а о полном установлении устойчивого контроля над захваченными территориями.

Газета ВЗГЛЯД писала, что движение ХАМАС действительно запросило в рамках соглашения с израильской стороной прекращения огня в секторе Газа на пять лет.

Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

В то же время президент США Дональд Трамп предложил переселять беженцев из сектора Газа в другие ближневосточные страны за счет их финансирования, а министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа для усиления давления на ХАМАС.