Движение ХАМАС подтвердило ликвидацию лидера военного крыла
Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командира Изз ад-Дина аль-Хаддада
Высокопоставленный командир палестинской группировки Изз ад-Дин аль-Хаддад, считающийся одним из главных организаторов нападения на Израиль, погиб в результате целенаправленного удара по сектору Газа.
Представители палестинского движения признали факт гибели Изз ад-Дина аль-Хаддада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Накануне армия обороны Израиля отчиталась о нанесении точечного удара по анклаву для ликвидации этого военачальника.
«Высокопоставленный чиновник ХАМАС подтверждает гибель лидера военного крыла аль-Хаддада», – говорится в сообщении.
Израильские власти назвали убитого одним из главных архитекторов нападения 7 октября. По данным военных, он нес прямую ответственность за гибель и похищения тысяч мирных граждан. Напомним, соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу 10 октября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильские военные атаковали сектор Газа для устранения Изз ад-Дина аль-Хаддада.
В марте армия обороны Израиля ликвидировала командира военной разведки движения Мухаммада Абу Шалеха.
В конце прошлого года палестинская группировка обновила руководство после гибели прежних лидеров.