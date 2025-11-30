ХАМАС назначило новых руководителей политбюро и военного крыла

Tекст: Ольга Иванова

Палестинское движение ХАМАС назначило новых руководителей своих ключевых органов после гибели предыдущих лидеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала Al Arabiya. По информации источника в самом движении, ХАМАС заполнило все вакантные военные, политические и административные должности, и теперь у «Аль-Кассам», политбюро и консультативного совета появились руководители и их заместители.

Имена новых назначенцев не раскрываются. Напомним, что перестановки стали необходимы после устранения ряда лидеров движения в текущем году.

В июле 2024 года в результате удара Израиля по резиденции Исамила Хании в Тегеране он погиб, а позже, в октябре, на юге сектора Газа был убит Яхья Синвар, который сменил Ханию на посту главы политбюро. В мае 2025 года Израиль также заявил об уничтожении главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара, младшего брата Яхьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес точечный авиаудар по сектору Газа и уничтожил одного из руководителей морской полиции ХАМАС Ияда Абу Юсуфа, который был причастен к событиям 7 октября 2023 года. Армия Израиля подтвердила данную информацию.