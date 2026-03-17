ЕК сообщила о блокировке очередного пакета санкций против России

ЕК: Вопрос о 20-м пакете антироссийских санкций все еще заблокирован

По ее словам, блокировка связана с позицией Венгрии, передает РИА «Новости».

«По 20-му пакету (заблокированному Венгрией) новостей пока нет. Мы продолжаем работать», – сказала Пиньо.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

Напомним, ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля.