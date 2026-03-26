Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат

Tекст: Валерия Городецкая

Ким Чен Ын преподнес гостю инкрустированную золотом и перламутром саблю, большую вазу с изображением Лукашенко, выполненную в традиционном корейском стиле с использованием 30 видов ракушек, а также памятную золотую медаль в честь визита, передает БелТА.

Лукашенко, в свою очередь, подарил лидеру КНДР автомат VSK и, следуя примете, передал монету за холодное оружие. «У нас положено за оружие деньги платить», – отметил белорусский президент.

Он добавил, что в Белоруссии начали производить стрелковое оружие, и подчеркнул: «Не воевали сейчас наши люди, но стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата».

Ким Чен Ын внимательно осмотрел автомат, передернул затвор, нажал на спусковой крючок и аккуратно вернул оружие в футляр. «Все правильно. Оружием владеет Ким Чен Ын», – прокомментировал Лукашенко. Белорусский лидер также отметил, что автомат пригодится «на всякий случай, если враги появятся».

Среди других подарков от белорусской стороны были шоколад «Президент», белорусский зефир, черный хлеб, а также слуцкий пояс, производство которого возрождено по инициативе Лукашенко. Супруге Ким Чен Ына был вручен изящный ювелирный букет васильков, а дочери северокорейского лидера – художественная шкатулка.

Ранее Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе Белоруссии и КНДР.

Лукашенко заявил о новом этапе отношений Белоруссии и КНДР.

Напомним, Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей и почетным караулом.