Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей
На торжественной встрече в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын встретил белорусского президента Александра Лукашенко с конницей и почетным караулом, сообщают белорусские СМИ.
Главы двух государств приняли участие в торжественной церемонии на площади имени Ким Ир Сена, сопровождавшейся артиллерийскими залпами и выходом почетного караула, пишет БелТА.
Это знаковое место, открытое в 1954 году и вмещающее до 100 тыс. человек.
В красочном церемониале задействовали роту почетного караула и конное подразделение.
После приветствия делегаций Александр Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение». Белорусский лидер возложил венок к подножию памятника советским воинам.
Мемориал представляет собой 30-метровую стелу с красной звездой в парке Моранбон. Рядом находится кладбище погибших при освобождении Кореи красноармейцев.
Напомним, белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила цветы к монументу «Освобождение» по просьбе Владимира Путина.