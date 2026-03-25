Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Главы двух государств приняли участие в торжественной церемонии на площади имени Ким Ир Сена, сопровождавшейся артиллерийскими залпами и выходом почетного караула, пишет БелТА.

Это знаковое место, открытое в 1954 году и вмещающее до 100 тыс. человек.

В красочном церемониале задействовали роту почетного караула и конное подразделение.

После приветствия делегаций Александр Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение». Белорусский лидер возложил венок к подножию памятника советским воинам.

Мемориал представляет собой 30-метровую стелу с красной звездой в парке Моранбон. Рядом находится кладбище погибших при освобождении Кореи красноармейцев.

Напомним, белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила цветы к монументу «Освобождение» по просьбе Владимира Путина.