Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
В Сумской области украинские националисты устроили перестрелку между собой
Вблизи населенного пункта Бачевск в Сумской области произошла перестрелка с участием солдат отдельного штурмового полка ВСУ и группы вооруженных людей без знаков отличия, сообщил источник в российских силовых структурах.
Вооруженные столкновения произошли на территории Сумской области. Участниками инцидента стали украинские националисты, сказал собеседник ТАСС.
Инцидент зщафиксировали в Шосткинском районе региона, возле Бачевска.
«Насильно мобилизованные солдаты 210-го отдельного штурмового полка оказали вооруженное сопротивление группе лиц без опознавательных знаков», – пояснил источник.
Ранее сообщалось, что 210-й отдельный штурмовой полк комплектуется насильно мобилизованными украинцами с низкой мотивацией. Командование ВСУ содержало призывников этого подразделения взаперти в здании школы.