Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.
Пленный рассказал о содержании мобилизованных ВСУ в школе
Гербич рассказал, что мобилизованных из 210-го отдельного батальона, который был прикомандирован к 425-му отдельному штурмовому полку ВСУ «Скала», держали взаперти в здании школы, передает РИА «Новости». Он добавил, что его мобилизовали, остановив на улице в Киевской области, после чего он сразу прошел медкомиссию и был направлен в учебный центр.
Он уточнил: «Проходил учебку в этом 210-м бате. Нас держали в основном взаперти. Это было огромное здание, типа школы, трехэтажное».
По словам Гербича, его группа добровольно сдалась в плен в районе населенного пункта Гришино в ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мобилизованные украинские военнослужащие под Закотным в ДНР начали сдаваться в плен российским военным.
Подразделения 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Краснопольском районе Сумской области уже понесли потери и состояли из бывших заключенных и заградительных отрядов.
Российские войска фугасными авиационными бомбами ФАБ уничтожили командный пункт и пункты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе села Любицкое в Запорожской области.