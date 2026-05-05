Tекст: Дмитрий Зубарев

Гербич рассказал, что мобилизованных из 210-го отдельного батальона, который был прикомандирован к 425-му отдельному штурмовому полку ВСУ «Скала», держали взаперти в здании школы, передает РИА «Новости». Он добавил, что его мобилизовали, остановив на улице в Киевской области, после чего он сразу прошел медкомиссию и был направлен в учебный центр.

Он уточнил: «Проходил учебку в этом 210-м бате. Нас держали в основном взаперти. Это было огромное здание, типа школы, трехэтажное».

По словам Гербича, его группа добровольно сдалась в плен в районе населенного пункта Гришино в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мобилизованные украинские военнослужащие под Закотным в ДНР начали сдаваться в плен российским военным.

Подразделения 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Краснопольском районе Сумской области уже понесли потери и состояли из бывших заключенных и заградительных отрядов.

Российские войска фугасными авиационными бомбами ФАБ уничтожили командный пункт и пункты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе села Любицкое в Запорожской области.