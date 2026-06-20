Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой

Комдив «Резвый» сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой

Tекст: Елизавета Шишкова

Бойцам украинских формирований под Константиновкой осталась только одна трасса для снабжения, которая контролируется российскими войсками, передает РИА «Новости».

Командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным «Резвый» заявил: «Уже все перерезано, да, у них (ВСУ) одна трасса идет от Дружковки (город в Константиновском районе ДНР), которая полностью контролируется нами, и у меня постоянно туда наведены пушки. Как только фиксируется движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем, поэтому они на машинах уже не ездят, в основном пешие переходы».

По его словам, на первых этапах боев за Константиновку противник активно сопротивлялся и пытался наступать, однако сейчас украинские подразделения спокойно отходят и фактически оставляют город. Командир отметил, что российские войска берут Константиновку в клещевой захват, и, как он выразился, у украинских сил уже «нет вариантов огрызаться».

«Резвый» добавил, что в городе остаются мирные жители, которые заранее ждали прихода российских военных и сейчас находятся в домах и подвалах. Он сообщил, что штурмовые группы при каждом заходе передают гражданским медикаменты и продукты, а люди спрашивают у бойцов, когда город будет окончательно освобожден. По его словам, военные отвечают, что до этого момента осталось недолго.

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