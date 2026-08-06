Tекст: Антон Антонов

Пушков в «Максе» указал на дефицит американских ракетных вооружений. По его словам, Вашингтон отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot, несмотря на острую потребность украинской стороны, тогда как у США, по некоторым данным, осталось около 800 таких ракет.

Первая оценка указывает, что Соединенные Штаты уже израсходовали до 80% ракет-перехватчиков Patriot, другие источники говорят о 60%. При этом нехватка затронула не только Украину, но и Израиль, который Пушков называет «священной коровой» внешней политики США.

На этом фоне сенатор указывает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воздержался от новых ракетно-бомбовых ударов по Ирану во время второй фазы недавней ракетной войны после краткого перемирия. По оценке Пушкова, Израиль опасался ответных ударов Тегерана, которые уже не смог бы полноценно отразить.

Кроме того, он ссылается на данные агентства Reuters о том, что за пять месяцев войны с Ираном США существенно исчерпали запасы высокоточных ракет ATACMS и PrSM, а также израсходовали около 50% глобальных запасов крылатых ракет Tomahawk.

Вспоминая заявления администрации Джорджа Буша-младшего о готовности вести две войны одновременно, сенатор констатировал, что реальность показала иное.

«Возможно, США не способны вести даже одну длительную войну против противника, имеющего большие запасы ударных ракет и дронов и способность быстро пополнять их запасы», – заявил Пушков.

Он считает, что именно это ограничение, а также высокая устойчивость Ирана заставляют администрацию США искать выход из тупиковой войны в Персидском заливе и подрывают образ всемогущей сверхдержавы в глазах стран-клиентов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные столкнулись с нехваткой перехватчиков для ключевых систем ПВО и потратили почти 80% ракет THAAD и около половины перехватчиков Patriot в войне с Ираном.

Вооруженные силы США почти полностью израсходовали арсенал ракет ATACMS и PrSM и использовали чуть менее половины мировых запасов крылатых ракет Tomahawk во время операций против Ирана.

Украинская армия столкнулась с острым дефицитом перехватчиков для комплексов Patriot из-за сокращения запасов таких ракет в результате войны с Ираном.