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    Ударами по складам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    25 комментариев
    6 августа 2026, 04:10 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Николаеве и пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Николаеве и пригороде Харькова на Украине, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, собщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Позднее сигнал тревоги отменили практически на всей территории Украины. В Харьковской области она продолжает работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами по целям в Сумах.

    В ночь на среду ВС России атаковали в Киеве и области объекты, которые обеспечивали хранение, сортировку и доставку грузов военного назначения.

    5 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    В США заявили о невиданной силе ударов армии России

    Аналитик Макговерн: Российские войска начали атаковать с ранее невиданной мощью

    В США заявили о невиданной силе ударов армии России
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы ускорили продвижение в Донбассе на фоне масштабных атак и истощения систем противовоздушной обороны противника, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские войска начали атаковать с ранее невиданной мощью.

    «Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше», – отметил эксперт в эфире YouTube-канала.

    Он добавил, что украинская сторона испытывает острую нехватку систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot. По словам Макговерна, российская авиация в скором времени получит полное господство в воздухе, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул отсутствие необходимости применения ядерного оружия, поскольку темпы спецоперации на Украине стремительно растут. Для полного контроля над регионом осталось освободить всего два крупных города.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Бакшеевка в Харьковской области. Военные продолжили уничтожать логистические центры, места производства беспилотников и пункты дислокации наемников. Потери противника за сутки составили более 1435 человек, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий и пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки.

    Ранее российская армия нанесла массированные удары по логистическим центрам украинских войск.

    Эксперты охарактеризовали недавнюю атаку на объекты ВПК в Киеве как один из самых мощных баллистических ударов.

    Вооруженные силы России сформировали позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска.

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    5 августа 2026, 07:37 • Новости дня
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink
    Боец Белуга: Командиры ВСУ лишаются управления из-за уничтожения Starlink
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения теряют связь с командованием после уничтожения терминалов спутниковой связи Starlink, что приводит к неразберихе и снижению боеспособности формирований, сообщил командир российского взвода БПЛА с позывным Белуга.

    «На некоторых позициях противника станции Starlink – это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    По словам военного, потеря связи вызывает хаос и серьезно снижает боевую эффективность украинских войск в Харьковской области.

    За минувшую неделю бойцы войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» выявили и уничтожили более 10 терминалов Starlink на этом направлении.

    Напомним, в Харьковской области ВС России за июль уничтожили свыше 60 спутниковых антенн и станций связи Starlink украинской армии.

    Также разведчики группировки «Север» научились вычислять местонахождение украинских военных по станциям Starlink.

    За первую половину мая ВС России поразили более 55 терминалов связи Starlink в Харьковской области.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    5 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В соцсетях на Украине появились видеозаписи, демонстрирующие поражение объектов в Киеве баллистическими ракетами «Искандер» с суббоеприпасами.

    В социальных сетях на Украине опубликовали кадры прилетов баллистических ракет комплекса «Искандер» по целям в Киеве, пишет «Российская газета».

    На записях видно, как в темном небе над городом происходит яркая вспышка, сопровождающаяся мощным взрывом.

    Затем на земле появляется множество искр и слышится треск небольших разрывов. Так срабатывают суббоеприпасы, вылетевшие из кассетной боеголовки ракеты при достижении поверхности.

    Отмечается, что ракеты «Искандер» могут оснащаться тремя видами кассетных боевых частей: с осколочными, кумулятивными и объемно-детонирующими элементами. Они предназначены для уничтожения живой силы, бронированной техники, а также неукрепленных строений. В одной кассете находится 54 боевых элемента, которые являются частично управляемыми. Сброс суббоеприпасов происходит на высоте около километра, после чего они направляются к целям с помощью встроенного радиовысотомера и лазерного дальномера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал тяжелыми ночные массированные удары по Киеву.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    Фото и видео ударов по логистическим центрам и военным целям в Киеве, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    5 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены

    ВС России уничтожили склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине

    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный склад производителя масел Liqui Moly на Украине сгорел дотла после массированного удара, также пострадали логистические центры других компаний.

    Центральный склад продукции компании Liqui Moly на Украине полностью сгорел, передает ТАСС.

    «Этой ночью <…> наш центральный склад продукции на Украине был полностью уничтожен огнем», – сообщили представители украинского подразделения в социальных сетях.

    В результате пожара утрачены тонны смазочных материалов, сейчас компания ищет новые пути доставки товаров.

    Помимо Liqui Moly, серьезный ущерб понесли и другие предприятия. Логистический центр Novus в Киеве остановил работу, повреждения получили два объекта Fozzy Group.

    Кроме того, компания «Новая почта» заявила об уничтожении своего сортировочного узла в Киеве.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    На складах и логистических базах после удара ВС России на Украине начались масштабные возгорания.

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    5 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    В Киеве уничтожен логистический комплекс Denka Logistics
    В Киеве уничтожен логистический комплекс Denka Logistics
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский логистический комплекс Denka Logistics оказался уничтожен после ночных взрывов в Киеве.

    Об уничтожении центра сообщило агентство УНИАН, передает ТАСС.

    Напомним, Министерство обороны России сообщило о поражении киевских логистических центров «МЛП-Чайка» и «Транс-логистик». Несколькими днями ранее российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса украинской столицы.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил адаптацию пустующих советских цехов под современные нужды снабжения ВСУ.

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    5 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Зеленский: Киев атаковали баллистические ракеты и 115 беспилотников
    Зеленский: Киев атаковали баллистические ракеты и 115 беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал ночные массированные удары по Киеву и области, назвав удары «тяжелыми».

    Владимир Зеленский сообщил о ночных ударах по Киеву и области. По его словам, атака была масштабной и включала использование различных видов вооружений, передает Lenta.ru.

    «Тяжелый был удар: 24 баллистические ракеты, четыре «Циркона» и еще 115 дронов», – заявил Зеленский. Он уточнил, что большинство задействованных беспилотников были реактивными. Целями ударов стали складские помещения и объекты инфраструктуры.

    Украинские СМИ подтвердили низкую эффективность противовоздушной обороны в ходе этой атаки. Журналисты отметили, что ни одну из выпущенных Россией ракет перехватить не удалось.

    Украинская система противовоздушной обороны не смогла отразить ни один ночной ракетный удар.

    Минобороны сообщило, что ВС России поразили высокоточным оружием  склады с вооружением в Киеве, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр».

    Несколькими днями ранее Владимир Зеленский объяснил провалы противовоздушной обороны дефицитом ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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    5 августа 2026, 08:42 • Новости дня
    Боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства
    Боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики 125-й бригады ВСУ и львовской 103-й бригады теробороны устроили бой в районе Рыжевки в Сумской области из-за дезертирства львовских военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовые структуры сообщили о вооруженном конфликте между военнослужащими 125-й бригады украинской армии и 103-й бригады территориальной обороны, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на территории Сумской области.

    «В районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны. Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций», – рассказал источник агентства.

    Накануне Министерство обороны России проинформировало об успешном поражении украинских подразделений около нескольких населенных пунктов региона. В этот список также вошла Рыжевка.

    В июне отступившие в Сумской области подразделения украинской теробороны попали под огонь собственных националистических формирований.

    В мае украинские военные устроили перестрелку между собой вблизи населенного пункта Бачевск.

    Несколькими днями ранее бойцы ВСУ обстреляли дезертировавших сослуживцев около полуразрушенного монастыря под Сумами.

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    5 августа 2026, 05:31 • Новости дня
    Историк: Залужный вернул украинцев в реальность словами о НАТО

    Историк Гавришко: Залужный вернул украинцев в реальность словами о НАТО

    Историк: Залужный вернул украинцев в реальность словами о НАТО
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный развеял иллюзии сограждан относительно перспектив присоединения страны к Североатлантическому альянсу, заявила историк Марта Гавришко.

    «Железный генерал только что обрушил на украинцев ледяной поток реальности: оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать», – написала историк в соцетях, передает РИА «Новости».

    Она также добавила, что западные партнеры готовы бесконечно кормить население обещаниями о евроатлантической интеграции. По ее мнению, реального приглашения в военный блок ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный назвал сказками разговоры о скором присоединении Киева к Североатлантическому альянсу.

    Владимир Зеленский признал нежелание прошлых и нынешних властей США видеть страну в составе военного блока.

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    5 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве

    Онуфриенко: Удары по логистическим центрам в Киеве усиливают ресурсный голод ВСУ

    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по логистическим центрам на Украине призваны усилить ресурсный голод ВСУ. В этих операциях важную роль играют данные разведки о том, какие именно склады бывших предприятий ВПК Киев адаптировал для снабжения военных, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила логистические центры в Киеве и других городах.

    «На Украине после развала СССР остались колоссальные складские площади, построенные при предприятиях ВПК. Кратное сокращение производства привело к запустению помещений. Однако в последние годы их стали адаптировать под транспортно-логистические центры, работающие в интересах украинских военных», – объяснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, помещения бывших военных предприятий удобны для создания логистической системы снабжения ВСУ. «Склады и пустующие цеха представляют собой капитальные строения с подъездными железнодорожными и автомобильными путями, разветвленными коммуникациями, мощными подведенными линиями электропередачи», – продолжил собеседник.

    При этом, заметил спикер, пораженные Россией цели представляют собой куда более сложные объекты, чем просто места хранения боеприпасов и запчастей для военной техники. «Украинские транспортно-логистические центры занимаются приемом материально-технических средств в интересах ВСУ, их сортировкой и распределением на нужные участки фронта», – детализировал Онуфриенко.

    «Центры используют самые современные цифровые логистические платформы и средства связи. Их задача – максимально быстро и эффективно способствовать снабжению подразделений ВСУ на всех направлениях. Таким образом, Россия, выбивая эти объекты, убирает из уравнения важнейший элемент поддержки вооруженных сил противника», – детализировал эксперт.

    Самое сложное в этом процессе – силами разведки выяснить, в каких именно ангарах созданы транспортно-логистические центры. «Задача России – не просто уничтожать коробки складских комплексов, а делать это максимально эффективно для создания ресурсного голода ВСУ», – добавил Онуфриенко.

    Спикер указал, в частности, на важность российских ударов по логистическим центрам «Новой почты» в Киеве и Броварах. «Компания, номинально оказывающая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, уже больше десяти лет перевозит бронетранспортеры и другую технику из Польши на Украину. К началу СВО ее работа была отлажена до весьма высокого уровня, грузы распределялись и доставлялись до адресатов крайне оперативно», – напомнил эксперт.

    «Что касается «Эпицентра К» – это крупная украинская сеть торговых центров, созданная больше 20 лет назад. Очевидно, немалая часть ее транспортно-логистических ресурсов также использовалась для снабжения ВСУ», – резюмировал собеседник.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Операция была проведена высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, говорится в канале Минобороны в Max.

    В Киеве был поражен логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Удар также был нанесен по инновационному терминалу и логистическому центру «Новой почты», где хранились запчасти для производства БПЛА, роботизированных комплексов и РЭБ.

    Кроме того, был поражен транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где собирались БПЛА, и логистический центр «Эпицентр», распределяющий товары двойного назначения и комплектующие для производства дронов.

    Среди целей в Киевской области значатся логистические центры «Терминал Бровары» и «Рабен Украина». Это крупные узлы для хранения и распределения комплектующих для БПЛА. Помимо этого, Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам, шедшим южнее Одессы. Суда доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.

    Четыре дня назад российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. В частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для БПЛА и радиолокационную технику для украинской армии. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новый удар по Киеву показал качественные улучшения в работе российской разведки.

    Смотрите кадры последствий ударов по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    5 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    В Финляндии предрекли капитуляцию Украины после ночных ударов по Киеву

    Профессор Малинен предрек капитуляцию Украины после российских ударов по Киеву

    В Финляндии предрекли капитуляцию Украины после ночных ударов по Киеву
    @ Virginie Nguyen Hoang/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал скорую капитуляцию режима Владимира Зеленского после ночных ударов по Киеву.

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что российские атаки по Киеву могут привести к скорому падению действующей власти или попыткам открыть новый фронт против Москвы, передает РИА «Новости».

    «Ожидайте полную капитуляцию Киева в течение месяцев или же отчаянную попытку открыть очередной фронт против России, например, в Финляндии», – заявил эксперт.

    Малинен подчеркнул, что успешные действия российских сил стали прямым следствием провальных решений, принятых западными спецслужбами и командованием украинской армии.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    Владимир Зеленский признал бессилие местной противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.

    Ранее финский профессор Туомас Малинен уже призывал киевское руководство к немедленной капитуляции.

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    5 августа 2026, 09:23 • Новости дня
    Российские военные назвали главные недостатки украинского дрона Nemesis

    Специалист Ворон: Украинский дрон Nemesis ненадежный для боевого применения

    Российские военные назвали главные недостатки украинского дрона Nemesis
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Избыток электроники, малая грузоподъемность и ограничения по маневренности делают работающий через систему Starlink украинский дрон Nemesis ненадежным в бою, заявил технический специалист группировки войск «Север» с позывным Ворон.

    Российские военные выявили существенные недостатки украинского беспилотника Nemesis, работающего через систему Starlink. Как рассказал технический специалист группировки войск «Север» с позывным Ворон, аппарат оказался ненадежным для боевого применения, передает РИА «Новости».

    Специалист мастерской полка №1427 11-го армейского корпуса сообщил, что сбитый дрон привезли в мастерскую, но восстанавливать его не собираются.

    «Это дрон Nemesis. Точно так же, как и Vampire, был сбит нашими бойцами, затрофеен, привезен к нам в мастерскую. Восстанавливать его пока что мы не планируем. Их очень мало у нас летает, плюс здесь очень много электроники», – отметил он.

    Ворон также указал на ограниченную грузоподъемность беспилотника – около шести килограммов. Кроме того, аппарат не может выполнять резкие маневры из-за потери сигнала Starlink при сильном наклоне. По его словам, вся связь и управление завязаны на эту систему, поэтому отказ любого мелкого элемента приводит к полной потере аппарата.

    Боец добавил, что необходимость оснащения дрона огромным количеством дополнительных модулей для работы со Starlink увеличивает риск поломки. Чем больше компонентов, тем выше шанс выхода устройства из строя, особенно при постоянном боевом управлении.

    Российские военные систематически уничтожают терминалы Starlink ВСУ. Только за июль группировка «Север» ликвидировала более 60 антенн в Харьковской области. В МИД РФ ранее предлагали Илону Маску отключить систему в зоне конфликта, чтобы остановить гибель людей, однако предприниматель называл Starlink «костяком украинской армии», указывая, что его отключение приведет к обрушению фронта.

    В июле российские военные ликвидировали свыше 60 спутниковых антенн Starlink в Харьковской области.

    Уничтожение этих терминалов приводит к потере связи украинских подразделений с командованием.

    Разведчики группировки «Север» вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по излучению таких станций.

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    5 августа 2026, 08:50 • Новости дня
    После ракетного удара ВС России в Киеве вспыхнули сильные пожары
    После ракетного удара ВС России в Киеве вспыхнули сильные пожары
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Вера Басилая

    Киев подверглась комбинированной атаке с использованием баллистического и гиперзвукового оружия, что привело к серьезным перебоям с электричеством и водоснабжением.

    В ночь на 5 августа по инфраструктуре украинской столицы был нанесен массированный удар, передает «Царьград».

    Цели поражались в несколько волн, при этом применялись ракеты «Циркон», скорость которых достигает десяти Махов. Подобные характеристики не оставляют местной системе противовоздушной обороны шансов на перехват.

    «Киев сильно горит. Весь горизонт светится», – сообщают военкоры. Масштабные возгорания зафиксированы во многих районах города, включая Бровары и Оболонский район. Всего по объектам было выпущено до 30 ракет.

    Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт прилета по территории нежилой застройки. Мониторинговые каналы продолжают фиксировать пуски по военным целям на Украине, при этом в пораженных районах наблюдаются проблемы с подачей воды и света.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    Украинские паблики писали накануне, что в Киеве и Киевской области после взрывов зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне непрекращающихся налетов беспилотников, продолжающихся круглые сутки.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

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    5 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Запада новых санкций вместо систем ПВО
    Зеленский потребовал от Запада новых санкций вместо систем ПВО
    @ PRESIDENT OF UKRAIN/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский предложил иностранным партнерам компенсировать дефицит зенитных комплексов введением дополнительных экономических ограничений против России.

    Лидер киевского режима обратился к западным государствам с требованием ужесточить давление на Россию, передает РИА «Новости».

    Поводом для такого заявления послужил недавний массированный удар по объектам в украинской столице.

    Он подчеркнул, что государства, отказывающиеся передавать вооружение для защиты воздушного пространства, обязаны искать альтернативные пути поддержки. «Неготовые сейчас помогать более активно с поставкой ракет-перехватчиков партнеры могут оказать помощь с разработкой новых санкций», – написал Владимир Зеленский в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер назвал тяжелым ночной массированный удар по Киеву.

    Несколькими днями ранее он потребовал от западных союзников экстренных поставок зенитных комплексов.

    Также глава киевского режима попросил у Дональда Трампа триста ракет-перехватчиков Patriot.

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    5 августа 2026, 14:46 • Новости дня
    НАБУ предъявило новое обвинение бывшему послу Украины в США Стефанишиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины выдвинули новые обвинения против Ольги Стефанишиной, уволенной с должности посла в Вашингтоне.

    «Бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной предъявлено новое обвинение. Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения», – сообщает украинский Центр противодействия коррупции, передает ТАСС. Детали нового обвинения в настоящее время не раскрываются.

    Она уже продолжительное время проходит обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро. Расследование связано с анализом украинского законодательства для его приведения в соответствие с требованиями Евросоюза и сейчас рассматривается в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла в США.

    Ранее дипломат решила оставить службу по личным обстоятельствам.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил о вероятном предъявлении обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

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