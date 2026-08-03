Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Зеленского, передает ТАСС. В указе говорится: «Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки». Причины кадрового решения в документе не уточняются.

Ольга Стефанишина заняла пост посла Украины в США в 2025 году. До этого она занимала должность вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также возглавляла переговорное направление Киева по вопросам сближения с Евросоюзом.

На дипломатическом посту в Вашингтоне Стефанишина отвечала за развитие отношений Украины и США, включая взаимодействие в сфере безопасности, оборонного сотрудничества и поддержки Киева со стороны американской администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ольга Стефанишина приняла решение завершить карьеру из-за нераскрытых личных обстоятельств.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о вероятном предъявлении дипломату обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.