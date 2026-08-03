Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.21 комментарий
На Украине спрогнозировали полное исчезновение топлива на АЗС в августе
Эксперт Леушкин сообщил о риске скорого топливного коллапса на украинских АЗС
Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.
Острая нехватка горючего может привести к остановке работы автозаправочных комплексов на Украине уже в августе, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Топливный эксперт Дмитрий Леушкин подчеркнул, что нехватка ресурсов заметна уже сегодня. «Дефицит на заправках ощущается уже сейчас, учитывая что на некоторых АЗС и вовсе установлены лимиты», – заявил специалист.
Российские военные уничтожили очередную партию используемых украинской армией топливных объектов. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой атаки на прифронтовые автозаправочные станции.
Бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил о начале острого дефицита горючего.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ