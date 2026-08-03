Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну

Tекст: Вера Басилая

По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

«Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.