Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.23 комментария
Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.
По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.
«Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.
При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.
Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.
Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.