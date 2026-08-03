Tекст: Катерина Туманова

«Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей», – передает РИА «Новости» слова политика в соцсетях.

По его словам, Европа рискует превратиться в террористическую организацию и спровоцировать жесткий ответ Москвы. Мема подчеркнул, что ЕС теряет статус оплота международного права, продолжая спонсировать конфликт.

Ранее украинский премьер Сергей Корецкий сообщил о получении 3,47 млрд евро от Евросоюза на военные нужды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за падения обломков украинского дрона в поселке Архипо-Осиповка погибли семь человек, включая троих детей. мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил о 47 пострадавших в результате этой атаки. Захарова обвинила НАТО и ЕС в поддержке терроризма.