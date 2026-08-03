Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине

  • Новость часаЭкипаж атакованного БПЛА ВСУ судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске
    ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке Max и RuStore
    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    Астрономы предупредили о солнечном затмении в Москве 12 августа
    Украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на великобурлукском направлении
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Россияне в июле резко увеличили запас наличных денег на руках
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    23 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    64 комментария
    3 августа 2026, 23:51 • Новости дня

    Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз должен остановить поддержку Киева и заставить его соблюдать правила ведения боевых действий после удара беспилотников по мирным жителям в Геленджике, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    «Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей», – передает РИА «Новости» слова политика в соцсетях.

    По его словам, Европа рискует превратиться в террористическую организацию и спровоцировать жесткий ответ Москвы. Мема подчеркнул, что ЕС теряет статус оплота международного права, продолжая спонсировать конфликт.

    Ранее украинский премьер Сергей Корецкий сообщил о получении 3,47 млрд евро от Евросоюза на военные нужды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за падения обломков украинского дрона в поселке Архипо-Осиповка погибли семь человек, включая троих детей. мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил о 47 пострадавших в результате этой атаки. Захарова обвинила НАТО и ЕС в поддержке терроризма.

    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    @ Алексей Коновалов/ТАСC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

    Комментарии (9)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 06:11 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    @ Андрей Рубцов/ТАС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.

    «От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.

    Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.

    Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.

    В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.

    Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.

    Комментарии (8)
    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

    Комментарии (25)
    3 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе

    Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель ужаснулась мобилизации в Одессе

    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе
    @ Tarasov/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент со стрельбой в Одессе, где мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата, пытавшимся силой отправить его на передовую.

    «Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие», – заявила она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель также подчеркнула необходимость создания справедливой и прозрачной системы призыва на основе добровольности. По ее словам, текущая ситуация лишь терроризирует граждан и толкает их на край пропасти.

    Накануне в Одессе местный житель открыл огонь по сотрудникам военкомата, которые пытались забрать его на фронт.

    Весной бывшая пресс-секретарь президента Украины назвала принудительный призыв средневековой жестокостью.

    В конце апреля группа подростков в Одессе силой отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    Месяцем ранее другой одессит металлической цепью прогнал четверых военных к микроавтобусу.

    Комментарии (6)
    3 августа 2026, 11:14 • Новости дня
    Экономист перечислил проблемы Европы из-за обмеления рек

    Экономист Юшков: Европа оказалась на грани энергокризиса из-за обмеления рек

    Экономист перечислил проблемы Европы из-за обмеления рек
    @ Manfred Segerer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе в результате обмеления рек снижается выработка на гидроэлектростанциях, останавливаются реакторы на атомных электростанциях, кроме того, возникают трудности с речными перевозками, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае в ближайшие дни.

    «Страны Европы накрыла аномальная жара, что уже привело к целому ряду последствий. Так, одной из ключевых проблем становится обмеление рек», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, в результате снижается выработка на гидроэлектростанциях, поскольку водохранилища ГЭС также становятся маловодными. «Кроме того, сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, или АЭС вовсе останавливаются. Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов», – добавил аналитик, упомянув, что венгерская станция «Пакш» в ближайшие дни приостановит работу по этим причинам.

    Кроме того, Европа сталкивается с проблемами в области возобновляемой энергетики из-за жары, продолжил Юшков. «Безветренная знойная погода снизила выработку ветряных электростанций. Как это ни странно, но солнечная энергетика тоже дает сбои, поскольку плохо начинают работать аккумуляторы», – указал он.

    Впрочем, с последствиями сталкивается и традиционная энергетика. «Поскольку крупные реки начинают мелеть, то возникают трудности с речными перевозками, например, угля», – уточнил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что через несколько дней река Дунай станет непригодной для судоходства из-за сильной засухи и обмеления. «Сегодня он еще судоходен, но придется снижать осадку, то есть груз, на 50%», – сказал он.

    Глава государства также отметил серьезные проблемы на нефтеперерабатывающем заводе компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), связанные с нехваткой воды. В ближайшее время созывается кризисный штаб. Вучич подчеркнул, что возможная остановка сербского НПЗ негативно скажется на темпах экономического роста страны.

    2 августа венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Он ввел режим чрезвычайного положения в энергосекторе. Речь может идти о потере 40% генерации. «Давайте с завтрашнего дня будем расходовать электроэнергию еще более осознанно», – обратился к гражданам политик.

    Однако в понедельник он допустил допустил продолжение работы «Пакш» до 4 августа.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 16:59 • Новости дня
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге согласован проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр», высота которой составит 703 метра.

    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

    Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

    Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

    Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.

    Комментарии (19)
    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

    Комментарии (4)
    3 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения продолжают планомерную зачистку Красного Лимана, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы Украины прекратили оказывать организованное сопротивление на территории Красного Лимана, пояснил Пушилин «Вестям».

    «Бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая [город]», – рассказал глава региона.

    До этого Минобороны сообщало, что операторы российских БПЛА группировки «Запад» пресекли попытки украинских подразделений доставить материальные средства на передовые позиции под Красным Лиманом.

    В конце июля российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

    Операторы беспилотников нанесли огневое поражение украинским подразделениям за пределами города.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области играли ключевую роль в снабжении противника, сообщили в МО РФ.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В военном ведомстве отметили, что контроль над этими территориями был установлен в понедельник. «Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области», – говорится в сообщении Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    Месяцем ранее украинское командование перебросило в этот поселок не завершивших базовую подготовку мобилизованных солдат.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по логистическим центрам противника.

    Комментарии (2)
    3 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
    Зеленский подтвердил назначение Умерова главой СВР
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящее назначение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки.

    Об этом он заявил в ходе совещания с украинскими послами в Киеве, передает ТАСС.

    «Чтобы у него было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», – подчеркнул Зеленский.

    Кроме того, Зеленский сообщил о смене руководства в Совете национальной безопасности и обороны. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко, чье назначение ожидается на специальном заседании ведомства уже на этой неделе.

    Ранее Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Рустем Умеров оказался в центре масштабного коррупционного скандала.

    Украинские средства массовой информации опубликовали аудиозаписи его деловых разговоров с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    В прошлом году Владимир Зеленский назначил чиновника секретарем Совета национальной безопасности и обороны ради официального статуса на переговорах.

    Комментарии (6)
    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

    Комментарии (7)
    3 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

    Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легкомоторный самолет, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, не вернулся на базу и перестал выходить на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

    «Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

    Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

    В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

    Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.


    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на Великобурлукском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, заставляя противника отступать и провоцируя украинские власти на экстренные меры по пополнению личного состава.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Харьковской области, вынуждая украинские подразделения оставлять свои позиции. Из-за высоких потерь Киев готовится к новым волнам призыва, передает ТАСС.

    Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал недавнее освобождение населенного пункта Белый Колодезь. По его словам, противник испытывает серьезную нехватку солдат на линии фронта.

    «Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль харьковские поселки Белый Колодезь и Устиновка. Украинские военные понесли серьезные потери при обороне данных рубежей.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении села Артельное в этом же регионе.


    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
    В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе атаки украинских боевиков на Крымский полуостров в ночь на понедельник погибли три человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», – указал Аксенов в Max.

    Глава республики пожелал скорейшего выздоровления двоим пострадавшим и подчеркнул, что местные власти обязательно окажут необходимую помощь семьям, не оставив жителей без поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских дронов над регионами страны.

    Месяцем ранее в ходе налета беспилотников на Керчь погибла местная жительница.

    В начале июня жертвами удара по нежилым объектам Симферополя стали три человека.

    Комментарии (0)
    Главное
    Уитакер: США не заключат к зиме с Украиной договор на производство ракет Patriot
    Эксперт спрогнозировал полное исчезновение топлива на украинских АЗС в августе
    При подрыве на мине ВСУ в Энергодаре пострадали четыре сотрудника ЗАЭС
    Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину
    На Украине предложили возродить бронепоезда
    Российские синхронистки выиграли золото на чемпионате Европы в Париже
    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди

    Япония и Корея вместе обвалили американский доллар

    Япония и Южная Корея совершили редкий и беспрецедентный шаг, который, судя по всему, был согласован США. Они провели совместную интервенцию на валютном рынке. Иными словами, Токио и Сеул резко сбросили американские доллары, чтобы укрепить собственные национальные валюты и ослабить доллар. Зачем две страны пошли на такой уникальный шаг и почему это выгодно Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение

    Ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. Как действуют и чем вооружаются эти группы – и с помощью каких оружейных систем их эффективность уравнивается с результатами аналогичных подразделений в составе Минобороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Дунай обнажил проблемы экономики и политики Европы

    Обмеление рек в Европе из-за сильной жары вынуждает власти стран останавливать АЭС и призывать население к экономии электричества. Климатические факторы могут сказаться и на Украине, которая по Дунаю получает от западных спонсоров топливо и грузы военного назначения. С какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

      К началу учебного года семьи с детьми могут рассчитывать на ряд денежных выплат и мер поддержки. Какие выплаты положены в 2026 году к 1 сентября, кому они предоставляются и как их оформить?

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации