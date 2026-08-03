Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала атаку украинских войск на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком, передает ТАСС. Мария Захарова подчеркнула, что западные союзники Киева полностью отошли от своих прежних миротворческих принципов.

«В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины», – обратила внимание дипломат.

Представитель ведомства добавила, что государства Североатлантического альянса выступают прямыми спонсорами подобных преступлений. По ее словам, ранее западные объединения заявляли о нулевой терпимости к подобным угрозам, однако теперь сами интегрировались в эту противоправную деятельность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в превращении в террористический режим.

В прошлом году дипломат сообщила о появлении в центре Европы международной террористической ячейки.

Осенью 2025 года она назвала НАТО и Евросоюз спонсорами киевского терроризма.