Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.0 комментариев
ВКС России уничтожили ракетой Х-39 пункт управления БПЛА в Харьковской области
Российская авиация нанесла точный удар по командному пункту украинских беспилотников, расположенному в частном доме на территории Харьковской области, сообщило Минобороны.
Воздушно-космические силы нанесли успешный удар по позициям украинских военных в Харьковской области, передает РИА «Новости». Целью атаки стал пункт управления дронами, который противник оборудовал в жилом секторе.
«Самолетом ВКС с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты X-39 нанесен удар по выявленному разведкой пункту управления беспилотными летательными аппаратами 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в частном доме, оставленном мирными жителями в районе населенного пункта Сеньково в Харьковской области», – сообщили в оборонном ведомстве.
В результате точного попадания здание было полностью разрушено. Вместе с постройкой ликвидировано специализированное оборудование и расчеты украинских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация атаковала пункты управления беспилотниками противника в Харьковской области ракетами Х-38МЛ.
В середине июня Воздушно-космические силы поразили позиции украинских операторов дронов у населенного пункта Сеньковка.
Весной бойцы группировки «Север» ликвидировали замаскированный командный пункт БПЛА возле Муромского водохранилища.