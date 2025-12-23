«Северяне» узнали, как ВСУ усиливает штурм-группы связистами и пограничниками

Tекст: Катерина Туманова

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119 обр ТРО на ББМ. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами ПВО 96 зрбр. Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ)», – рассказали они в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

На десяти участках в Сумском районе и на трех участках в Краснопольском районе Сумской области российские военнослужащие продвинулись за сутки на более чем 500 м.

На Харьковском направлении фронта в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска и на Хатненском участке «Северяне» продвигаются вперед: у Старицы продвинулись на четырех участках в лесных массивах до 450 м.

В лесу возле Лимана – на 200 м, заняв два опорных пункта ВСУ. В Прилипке продвижение составило до 250 м, а в Волчанских Хуторах – до 250 м. В районе Меловое-Хатнее штурмовики продвинулись на четырех участках на 350 м.

«За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.