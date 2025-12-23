Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.12 комментариев
«Северяне» узнали, как ВСУ усиливает штурм-группы связистами и пограничниками
На Сумском направлении противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, но успеха не имел и отошел, рассказали бойцы группировки войск «Север».
«Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119 обр ТРО на ББМ. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами ПВО 96 зрбр. Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ)», – рассказали они в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».
На десяти участках в Сумском районе и на трех участках в Краснопольском районе Сумской области российские военнослужащие продвинулись за сутки на более чем 500 м.
На Харьковском направлении фронта в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска и на Хатненском участке «Северяне» продвигаются вперед: у Старицы продвинулись на четырех участках в лесных массивах до 450 м.
В лесу возле Лимана – на 200 м, заняв два опорных пункта ВСУ. В Прилипке продвижение составило до 250 м, а в Волчанских Хуторах – до 250 м. В районе Меловое-Хатнее штурмовики продвинулись на четырех участках на 350 м.
«За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.