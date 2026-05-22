Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.0 комментариев
Над Рязанской областью сбили три беспилотника
Три БПЛА сбиты за вечер 21 мая и ночь 22 мая над Рязанской областью, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Отечественные системы защиты воздушного пространства пресекли очередную атаку на регион, сообщил Малков в Max.
«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА», – констатировал глава региона.
Политик отдельно уточнил информацию о последствиях инцидента. Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая над территорией Рязанской области системы ПВО ликвидировали три украинских дрона.
Седьмого мая губернатор региона Павел Малков заявил об уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов.
В конце апреля дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще один вражеский аппарат.