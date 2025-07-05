Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.16 комментариев
Родные сообщили о сотнях пропавших без вести военных ВСУ под Сумами
Сотни военнослужащих 158-й механизированной бригады пропали без вести на Украине в Сумской области, а их родственники жалуются на грубость командования.
Родственники военнослужащих сообщают о сотнях пропавших без вести солдат Вооружённых сил Украины из 158-й механизированной бригады, дислоцированной в Сумской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, близкие не могут получить никаких официальных данных о судьбе своих родных.
Собеседник агентства отметил: «Родные и близкие военнослужащих 158-й механизированной бригады сообщают о сотнях пропавших без вести в Сумской области и хамском отношении со стороны командования бригады».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовую часть для усиления обороны под Сумами. Украинские войска потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.