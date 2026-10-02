Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026»

Песков: Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отвечая на вопрос об оценке учений со стороны главы государства, представитель Кремля заявил: «Положительно», передает РИА «Новости».

В пятницу Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». Затем президент пообщался с иностранными военными атташе.

Вместе с главой государства в пункте наблюдения находились министр обороны Андрей Белоусов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие представители военного руководства. При этом начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Президент заявил о применении на них опыта спецоперации.

Там же Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе.