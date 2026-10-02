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Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026»
Песков: Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026»
Президент Владимир Путин положительно оценил результаты прошедших в Челябинской области учений «Центр-2026», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос об оценке учений со стороны главы государства, представитель Кремля заявил: «Положительно», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». Затем президент пообщался с иностранными военными атташе.
Вместе с главой государства в пункте наблюдения находились министр обороны Андрей Белоусов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие представители военного руководства. При этом начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Президент заявил о применении на них опыта спецоперации.
Там же Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе.