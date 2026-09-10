Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Украинский беспилотник атаковал скорую помощь в Энергодаре
Два медика пострадали при ударе дрона ВСУ по скорой в Энергодаре
Двое медработников, по уточненным данным, получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на машину скорой помощи в Энергодаре, сообщил мэр города – спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.
Два медицинских работника получили ранения после удара беспилотника Вооруженных сил Украины по машине скорой помощи, сообщил мэр города Максим Пухов в «Макс».
«Уточнение по удару БПЛА по скорой помощи в промзоне. В результате атаки пострадали два медика. Оба находятся в медсанчасти, им оказывается помощь. Угрозы для жизни, слава Богу, нет», – отметил глава Энергодара.
В настоящее время пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел в промышленной зоне города-спутника Запорожской АЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинский беспилотник атаковал ехавшую на вызов машину скорой помощи в Энергодаре.
В тот же день число пострадавших от удара дрона по городскому рынку выросло до девяти человек.
В январе текущего года квадрокоптер ВСУ также повредил санитарный автомобиль.