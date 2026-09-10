Украинский беспилотник атаковал скорую помощь в Энергодаре

Два медика пострадали при ударе дрона ВСУ по скорой в Энергодаре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два медицинских работника получили ранения после удара беспилотника Вооруженных сил Украины по машине скорой помощи, сообщил мэр города Максим Пухов в «Макс».

«Уточнение по удару БПЛА по скорой помощи в промзоне. В результате атаки пострадали два медика. Оба находятся в медсанчасти, им оказывается помощь. Угрозы для жизни, слава Богу, нет», – отметил глава Энергодара.

В настоящее время пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел в промышленной зоне города-спутника Запорожской АЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинский беспилотник атаковал ехавшую на вызов машину скорой помощи в Энергодаре.

В тот же день число пострадавших от удара дрона по городскому рынку выросло до девяти человек.

В январе текущего года квадрокоптер ВСУ также повредил санитарный автомобиль.