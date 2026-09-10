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    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    10 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 13:47 • Новости дня

    Украинский беспилотник атаковал скорую помощь в Энергодаре

    Два медика пострадали при ударе дрона ВСУ по скорой в Энергодаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое медработников, по уточненным данным, получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на машину скорой помощи в Энергодаре, сообщил мэр города – спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

    Два медицинских работника получили ранения после удара беспилотника Вооруженных сил Украины по машине скорой помощи, сообщил мэр города Максим Пухов в «Макс».

    «Уточнение по удару БПЛА по скорой помощи в промзоне. В результате атаки пострадали два медика. Оба находятся в медсанчасти, им оказывается помощь. Угрозы для жизни, слава Богу, нет», – отметил глава Энергодара.

    В настоящее время пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел в промышленной зоне города-спутника Запорожской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинский беспилотник атаковал ехавшую на вызов машину скорой помощи в Энергодаре.

    В тот же день число пострадавших от удара дрона по городскому рынку выросло до девяти человек.

    В январе текущего года квадрокоптер ВСУ также повредил санитарный автомобиль.

    10 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с тем, что его риторика в последние годы стала жестче, а повлияли на это некоторые обстоятельства и страны.

    «Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно», – заявил он в интервью газете «Ведомости».

    Медведев также считает, что его слова в значительной мере отражают точку зрения большинства российских граждан. Кроме того, политик признался в некоторой степени разочарованности.

    «Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными. Например, европейцы… Они могли себя совершенно иначе повести при возникновении конфликта. Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности?» – сказал он, подразумевая причины СВО.

    По мнению Медведева, при всей абсурдности ситуации, когда «наши ракеты направлены на ваши города, а ваши ракеты – на наши» и всем понятно, что нравиться подобное не может никому, «они наплевали на нашу позицию».

    «Результат известен», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что конфликт на Украине должен завершиться на условиях Москвы, а также заверил, что Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада. Замглавы Совбеза также отметил, что немецкие власти ведут себя как неонацисты.

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    9 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Оптимизм Украины относительно положения на фронте ослабевает по мере продвижения российских войск к ключевым оборонительным узлам в Донбассе. Под угрозой оказлись последние города из так называемого «пояса крепостей» – Славянск и Краматорск, передает CNN.

    Как отмечает телеканал, ситуация заметно ухудшилась в последние недели: украинские подразделения все чаще оказываются в невыгодном положении на разных участках фронта. По оценке аналитика американского Института изучения войны (ISW) Дженни Олмстед, обстановка складывается в пользу Москвы – российские ВС постепенно приближаются к Славянску и Краматорску.

    «Пояс крепостей» имеет значение для обороны не только Донбасса, но и других районов восточной и центральной Украины. Городская застройка, рельеф, автомобильные и железные дороги формируют естественный барьер перед малонаселенными равнинами на западе. Прорыв этого рубежа, указывает CNN, может позволить российским войскам наступать значительно быстрее.

    Пресс-офицер 93-й механизированной бригады ВСУ Ирина Рыбакова рассказала телеканалу о резком ухудшении обстановки в Краматорске за последние недели. По ее словам, удары происходят десятки раз в день, а беспилотники представляют постоянную опасность. Утром и вечером жители практически не выходят на улицы, а почти все мосты в городе разрушены. Краматорск долгое время оставался важным тыловым центром ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную приблизились к Славянску и Краматорску. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    10 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек, среди пострадавших – двое детей, сообщили в оперативном штабе Кубани.

    Число пострадавших после удара безэкипажного катера по сочинской набережной возросло до 28 человек, передает Оперштаб в Max. Ранее сообщалось о восьми раненых.

    «По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей», – говорится в заявлении.

    Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в медицинских учреждениях остаются трое взрослых и один ребенок. В результате ночного нападения также частично пострадала инфраструктура пляжа и прилегающая территория Приморской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально оперативный штаб сообщил об одном пострадавшем на набережной Сочи. Позже число раненых возросло до восьми человек. В августе от удара беспилотников по кубанскому селу Архипо-Осиповка пострадали почти 60 граждан.

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    9 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Высокопоставленный командир ВСУ уничтожен ударом по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер элитных беспилотных войск Вооруженных сил Украины Вадим Герасика ликвидирован во время удара по мосту в Краматорске.

    «В Краматорске в результате удара по мосту через Казенный Донец ликвидирован начальник штаба – заместитель командира 39-го отдельного батальона беспилотных систем майор Герасика», – рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

    Машина офицера в момент удара двигалась по мосту. Точный удар не только перерезал украинскую логистику, но и уничтожил высокопоставленного командира войск беспилотных систем.

    Напомним, 7 сентября российская авиация атаковала мост в Краматорске полуторатонными фугасными бомбами.

    Месяцем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» сожгли пункты управления украинскими беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    В июле российские военные ликвидировали командира батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ.

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    10 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    Окруженные в Харьковской области силы ВСУ понесли потери

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения украинской армии, оказавшиеся в окружении в Харьковской области, несут потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Попавшие в окружение боевики ВСУ в Харьковской области несут серьезные потери, сказал собеседник ТАСС.

    «На великобурлукском направлении ожесточенные бои в районе Ольховатки. Российская авиация и артиллерия интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла. Бойцы «Севера» уничтожают окруженные силы противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные продолжили сужение кольца вокруг окруженных украинских формирований.

    За прошедшую неделю украинские войска потеряли более 20 единиц техники при попытках прорыва.

    Внутри образовавшегося котла остаются около 1,7 тыс. боевиков.

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    9 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили склад хранения БПЛА ВСУ на территории «Конвейрмаш»

    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по военным объектам противника, уничтожив хранилища дронов на заводе «Конвейрмаш» и крупные логистические узлы, сообщило Минобороны.

    Российская армия провела успешную атаку на военную инфраструктуру ВСУ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. В числе пораженных объектов – склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш».

    Помимо этого, удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве. Эти объекты активно использовались для хранения и распределения грузов украинской армии. Также атаке подвергся морской порт города.

    На территории грузового терминала «Ника терра» уничтожены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Дополнительно военные вывели из строя судно типа «буксир». Оно занималось сопровождением морских кораблей в порт Одессы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер назвала Николаев одним из главных транспортных центров обеспечения украинской армии.

    Министерство обороны отчиталось об уничтожении хранилищ с военным имуществом на территории николаевского грузового терминала «Ника терра».

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом регионе крупный логистический объект с военно-техническим оборудованием.

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    10 сентября 2026, 07:53 • Новости дня
    ВС России поразили склад дронов в Николаеве и два сухогруза в порту Одессы
    ВС России поразили склад дронов в Николаеве и два сухогруза в порту Одессы
    @ JulianexSonntag/AA/IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию ночных ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, уничтожив склады с иностранным вооружением и суда обеспечения, сообщило Минобороны.

    В ходе ночной атаки ударными беспилотниками был уничтожен склад дронов в Николаеве, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в порту Черноморск Одесской области поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала. Эти мощности использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых другими странами.

    Также на переходе морем в порт Одесса были поражены два сухогруза, которые доставляли военные грузы. Вместе с ними под удар попал буксир, сопровождавший эти суда.

    В начале сентября российские военные уничтожили логистический объект украинской армии в Николаеве.

    В ночь на среду в этом же городе и в Николаевской области были поражены пять логистических центров.

    Вечером 9 сентября удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве.

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    10 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно продвинулись на харьковском направлении, взяв под свой контроль два населенных пункта. Речь идет о Гоптовке и Зарубинке, сообщает Минобороны России.

    Успешные действия были осуществлены силами подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Должанка на этом же направлении.

    В начале августа бойцы спецназа «Ахмат» совместно с группировкой «Север» пресекли попытки украинских диверсантов вернуть утраченные позиции.

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    9 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле объяснили готовность Зеленского к компромиссам нехваткой денег

    Песков: Готовность Зеленского к компромиссам вызвана нехваткой денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к компромиссам возникла из-за нехватки денег и оружия после ударов по гражданским объектам России, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин, киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам, мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Проявленную украинским руководством гибкость Песков объяснил стремительно ухудшающейся экономической ситуацией на Украине. Он подчеркнул, что готовность к обсуждению спорных вопросов возникла на фоне острой нехватки финансовых средств и вооружений у Киева.

    Представитель Кремля отметил, что украинским властям хорошо известно, на какие именно уступки им необходимо пойти для достижения мирного урегулирования конфликта. По его словам, в Киеве прекрасно понимают условия реального выхода из кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах США по снижению интенсивности конфликта зимой.

    Ранее Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям на территории Турции. До этого представитель Кремля анонсировал дальнейшее усиление военного давления на украинскую сторону для достижения поставленных целей.

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    10 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России взяли в плотное кольцо украинских операторов дронов в Харьковской области, которые регулярно наносили удары по мирным жителям Харьковской и Белгородской областей, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «Среди боевиков киевского режима, зажатых в плотное кольцо на северо-востоке Харьковской области, есть часть украинских операторов беспилотников, которые на протяжении долгих месяцев методично наносили удары по гражданской инфраструктуре и запугивали мирных жителей освобожденных районов Харьковщины и приграничья Белгородчины», – заявил Ганчев, передает ТАСС.

    Он добавил, что любые попытки противника вырваться из окружения оперативно пресекаются российскими подразделениями. Единственным шансом сохранить жизни для оказавшихся в кольце солдат остается добровольная сдача в плен.

    Вооруженные силы России продолжают планомерно уничтожать заблокированные силы противника. Для этого активно применяются расчеты беспилотных систем, тяжелая артиллерия и другие средства поражения, подчеркнул руководитель администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окруженные в Харьковской области украинские подразделения несут серьезные потери под ударами российской авиации.

    Днем ранее Вооруженные силы России сузили кольцо окружения группировки противника восточнее Волчанска.

    Многие военнослужащие ВСУ добровольно сдаются в плен.

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    9 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинский МиГ-29 и шесть локомотивов

    Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 и шесть локомотивов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Киевской области с помощью беспилотников дальнего действия, а также поразили шесть локомотивов в четырех регионах страны, сообщило Минобороны.

    Российские военные ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Киевской области, передает РИА «Новости». Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    «МиГ-29 воздушных сил Украины уничтожен на аэродроме Васильково Киевской области с применением БПЛА дальнего действия», – заявили в Министерстве обороны России.

    Кроме того, российские силы поразили шесть локомотивов, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Удары наносились беспилотниками «Герань-4 сикер» в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские беспилотники поразили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области.

    В начале июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам и военным аэродромам противника.

    Днем позже армия ликвидировала крупное хранилище топлива ВСУ в Харьковской области с помощью дрона «Герань-4».

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    9 сентября 2026, 21:20 • Новости дня
    Медведев: Конфликт на Украине должен завершиться на условиях Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта на Украине на условиях Москвы ради предотвращения повторения противостояния в будущем.

    Россия стремится максимально быстро закончить текущее противостояние, подчеркнул Медведев, передает ТАСС. Однако, по его словам, мирный договор возможен только при полном учете интересов Москвы. В противном случае существует высокий риск возобновления боевых действий.

    «Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. При этом он должен окончиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или разрастания его в мировой», – отметил политик.

    Зампред Совбеза добавил, что недружественные государства продолжат попытки расшатать страну и поделить ее на части.

    Он также указал на использование противником тактики гибридных войн для подрыва государственных устоев без прямого военного столкновения.

    Главной задачей остается достижение окончательной победы, добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о четко обозначенных условиях завершения спецоперации.

    Российские эксперты прогнозируют окончание боевых действий на условиях Москвы уже в текущем году.

    Власти страны рассматривают возможность прекращения военного конфликта исключительно с учетом выполнения ключевых национальных задач.

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    9 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила позиции ВСУ бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским военным объектам в Донецкой народной республике и Херсонской области, применив бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500, сообщило Минобороны.

    Воздушно-космические силы успешно атаковали пункт управления беспилотниками противника, а также место временной дислокации солдат, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи летчики использовали авиационные бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

    «Кадры объективного контроля нанесения ударов оперативно-тактической авиацией ВКС по пункту управления БПЛА 102-й отдельной бригады территориальной обороны в районе н. п. Берислав Херсонской области и пункту временной дислокации подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады территориальной обороны в районе Красного Молочара (ДНР) с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате удара все цели поражены», – сообщило Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления беспилотными системами ВСУ в Херсоне.

    Неделей ранее Воздушно-космические силы поразили фугасными авиабомбами пункты временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Херсоне.

    В начале прошлого месяца военное ведомство сообщило об уничтожении аналогичных целей в этих регионах бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500.

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    10 сентября 2026, 03:05 • Новости дня
    Медведев: Военный потенциал России способен оставить от недругов пыль

    Медведев: Военный потенциал России оставит от недругов пыль

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны, поддерживая Киев, двигают мир к ядерной катастрофе, при этом военный потенциал России позволяет ударить и по Киеву, и по объектам НАТО, отметил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Коллективный Запад своими действиями и поддержкой Киева будто старается перечеркнуть всю историю человеческой цивилизации, вернуть ее в первобытное состояние, если кто-то из миллиардов людей на планете вообще уцелеет, заметил Медведев в интервью «Ведомостям», видео которого выложил в Max-канале.

    «Да, наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне – только серая ядерная пыль», – сказал он.

    Такой вариант Медведев считает точкой абсолютного невозврата для всей планеты, а не только противоборствующих сторон.

    «Мы понимаем свою ответственность за судьбу человечества и всеми силами стремимся предотвратить глобальную катастрофу. Но наше терпение не безгранично», – добавил он.

    По его мнению, здравомыслящие политики на Западе это осознают, но их голоса заглушаются более агрессивными недальновидными силами.


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    9 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Трамп после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине

    Трамп после беседы с Путиным заявил о его настрое на сделку

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялась «прекрасная беседа» с российским лидером Владимиром Путиным после того, как американские посланники попытались запустить новый раунд переговоров по разрешению украинского конфликта.

    «Он [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку. И если Зеленский тоже хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо», – приводит Bloomberg слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о перспективах трехстороннего саммита с участием лидеров конфликтующих сторон, Трамп сказал, что «это может произойти», и заявил, что обе стороны «устали воевать».

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, а помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл его подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине.

    Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.

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    Венгрия перешла к антироссийской политике с нюансами

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что высылка десяти российских дипломатов вызвана «необходимостью защищать национальный суверенитет». Это объяснение ничего не объясняет. Чего на самом деле добивается Будапешт, ответ которому, как пообещали в Москве, будет жестким? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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