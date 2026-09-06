Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!18 комментариев
Число пострадавших от удара дрона по рынку Энергодара выросло до девяти человек
В результате удара киевского беспилотного аппарата по рынку в Энергодаре число пострадавших выросло до девяти человек, включая скончавшегося от тяжелых ранений в больнице местного жителя.
Медицинским работникам не удалось спасти жизнь мужчины 1979 года рождения, говорится в канале в «Макс» мэра Энергодара Максима Пухова. «Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось», – сообщил глава города. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Остальные пострадавшие продолжают получать необходимую помощь. Женщины с осколочными ранениями средней тяжести остаются под наблюдением врачей, угрозы их жизням нет. Градоначальник пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска атаковали рынок в Энергодаре дважды за день.
В середине августа один мирный житель погиб при ударе вражеского беспилотника по микрорайону города.
В июле еще один пострадавший от налета дронов горожанин скончался в больнице от полученных тяжелых травм.