Число пострадавших от удара дрона по рынку Энергодара выросло до девяти человек

Tекст: Ольга Иванова

Медицинским работникам не удалось спасти жизнь мужчины 1979 года рождения, говорится в канале в «Макс» мэра Энергодара Максима Пухова. «Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось», – сообщил глава города. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Остальные пострадавшие продолжают получать необходимую помощь. Женщины с осколочными ранениями средней тяжести остаются под наблюдением врачей, угрозы их жизням нет. Градоначальник пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска атаковали рынок в Энергодаре дважды за день.

В середине августа один мирный житель погиб при ударе вражеского беспилотника по микрорайону города.

В июле еще один пострадавший от налета дронов горожанин скончался в больнице от полученных тяжелых травм.