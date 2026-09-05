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    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ
    На Западе отметили неспособность Европы на затяжную войну с Россией
    Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 23:38 • Новости дня

    КСИР заявил об ударах по шести судам в Ормузском проливе

    КСИР заявил об атаке на шесть судов в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаках на три танкера и три судна, которые шли по несогласованным в Ормузском проливе маршрутам.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции <...> атаковали три нефтяных танкера, следовавших по несанкционированному маршруту через Ормузский пролив, и три судна, связанных с США», – сказано в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    В КСИР добавили, что любое движение по проливу, которое будет выглядеть подозрительным, они будут атаковать.

    «ВМС Корпуса стражей исламской революции предупреждают все суда, находящиеся в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива: не поддавайтесь на уловки американской армии и избегайте подозрительных действий, связанных с проходом через несанкционированные водные пути, иначе вы станете мишенью», – призвали они.

    В этот же день военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил   о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

    5 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России

    Мэр Москвы Сергей Собянин удостоен звания Героя Труда Российской Федерации

    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину за решение социально-экономических вопросов города.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День города мэр столицы поблагодарил москвичей за упорный труд.

    В мае текущего года президент удостоил звания Героя Труда пятерых россиян.

    В конце прошлого года аналогичную награду получил глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

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    5 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке

    Итальянский политик Ванначчи высмеял обвинения в связях с Россией

    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи ответил на обвинения в связях с Россией, опубликовав фотографию в советской шапке-ушанке и с рюмкой водки.

    Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи высмеял обвинения газеты Financial Times в том, что он является «троянским конем Кремля», передает «Страна.ua». Издание утверждало, что его позиция может помешать переизбранию премьер-министра Джорджи Мелони.

    «Я с дрожью в руке узнал из вашей статьи, что являюсь маньчжурским кандидатом, направленным Российской Федерацией жаловаться на непосильные цены на бензин в моей стране», – написал Ванначчи в ответ на публикацию.

    Ванначчи опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в советской ушанке и с рюмкой водки. Он отметил, что недовольство стоимостью топлива разделяют миллионы итальянцев, которые не отчитываются перед Лубянкой.

    Политик также выразил недоумение тем, что несогласие с позицией Брюсселя приравнивается к нелояльности Западу. По данным Financial Times, Ванначчи выступает за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, а его партия Futuro Nazionale пользуется поддержкой около 7,6% избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянская оппозиционная партия Futuro Nazionale внесла в парламент резолюцию об отказе от военной помощи Украине. В августе Европейский союз запустил процедуру оценки соблюдения европейских ценностей данным политическим объединением. Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони побила рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на своем посту.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»

    Команда «Амур» одержала победу в финале третьего сезона игры «Зарница 2.0»

    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»
    @ Движние первых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгоградской области финальным боем завершился третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победу одержала армия «Амур», а прямую трансляцию финала игры наблюдали около полутора миллионов зрителей.

    Армия «Амур» одержала победу в большой военно-тактической игре третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финальный бой прошел между двумя армиями – «Кама» и «Амур» в Волгоградской области на полигоне острова Зелёный в Волжском.

    В поединке сошлись две группировки старшей возрастной категории по 240 человек в каждой. По легенде, по итогам подготовки в населённом пункте «Заря» были найдены координаты замаскированного Центра управления беспилотными системами условного противника. Объект работал автоматически и автономно. Чтобы получить нужную информацию, участникам предстояло провести комплекс разведывательных мероприятий. Задача каждой из двух армий – захватить и удерживать ключевые точки на протяжении 30 минут.

    Успех зависел от слаженности действий при штурме замаскированного центра управления беспилотниками. Управлял итоговым состязанием командующий игрой, кавалер трёх орденов Мужества, гвардии майор, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский.

    С окончанием испытаний участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами. Не зря девиз игры «Зарница 2.0» – «Здесь рождается характер». Вы показали, что у вас есть характер победителей и, как говорил наш президент, ген победителей», – заявил он.

    Все желающие могли наблюдать за событиями финального боя в прямом эфире в группе Движения Первых ВКонтакте, а также на портале Смотрим.ру. Всего к прямой трансляции финала игры присоединились около полутора миллионов зрителей. Кроме того, в третьем сезоне игры «Зарница 2.0» зрители получили возможность присоединиться к акции «Тыл фронту». Для этого им нужно было проголосовать за свою армию, написав в комментариях к трансляции соответствующий хештег.

    Это позволило «Каме» и «Амуру» получить преимущество в материально-техническом обеспечении во время решающего боя. Например, право использовать мощные дроны для поражения противника или возможность ввести дополнительных участников в тыл соперника. В итоге флаг армии «Амур» подняли на главном здании населённого пункта «Заря».

    Командующий состязанием Владимир Михайловский отметил, что проект объединяет молодежь со всей страны и закаляет характер участников. По его словам, подростки осваивают современные технологии, учатся управлять дронами и принимать решения в нестандартных ситуациях.

    В 2026 году проект охватил свыше 3,2 млн школьников и студентов колледжей. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул целеустремленность финалистов, назвав их настоящими воинами и будущим России. Торжественное награждение призеров пройдет 6 сентября в Волгограде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Подмосковье завершился седьмой окружной этап этой военно-патриотической игры. Участник программы «Время Героев» Владимир Михайловский назвал проект настоящей школой жизни для молодежи.

    А ветераны спецоперации на Украине поделились своим боевым опытом с участниками соревнований.

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    5 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции

    Эксперты: Отказ США от проекта Equal Earth связан с территориальными претензиями Вашингтона

    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дискуссия вокруг, казалось бы, сугубо технического вопроса – принятия Генассамблеей ООН картографической проекции Equal Earth – неожиданно обнажила глубинные механизмы американской внешней политики, это голосование стало маркером сразу нескольких тревожных для Вашингтона процессов, рассказали эксперты газете ВЗГЛЯД. США оказались единственной страной, которая выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН в поддержку новой картографической проекции.

    «Ситуация с проекцией Equal Earth лишний раз подтверждает: наука, особенно в западном прочтении, давно перестала быть нейтральной сферой. Она встроена в систему обслуживания интересов правящего класса. Те, кто поддерживает существующую повестку, получают гранты, публикации, доступ в медиа. Те, кто занимает альтернативную позицию, оказываются аутсайдерами. Поэтому попытки Вашингтона подать свой отказ как борьбу с «идеологической повесткой» выглядят лукавством: идеологизирована именно американская наука, работающая на сохранение статус-кво», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    За нежеланием менять картографическую проекцию стоят конкретные геополитические и экономические интересы. По словам эксперта, это прежде всего Арктика.

    «Разворачивается серьезная битва за арктические акватории: помимо колоссальных природных ресурсов, это контроль над спутниковыми группировками, баллистикой ракет через Северный полюс, стратегическими маршрутами. США активно пытаются воспрепятствовать развитию российского Северного морского пути, лоббируя идею о том, что ряд проливов не относится к акватории России, а является международным. Пересмотр карт в любом виде для Вашингтона опасен, потому что география – это не только суша или море. Это недра, полезные ископаемые, контроль над пространством и в конечном счете – возможность диктовать условия», – пояснил спикер.

    Селезнев отметил, что американцы всегда действуют избирательно: когда им выгодно, они объявляют свою позицию «прописной истиной» и «незыблемым законом». «Когда же возникает риск, что международное решение ограничит их свободу маневра, они его блокируют. Характерно, что Вашингтон до сих пор не присоединился к целому ряду международных соглашений, включая морские. Логика гегемона проста: любые международные договоренности для него не указ, если они мешают диктовать волю другим», – добавил собеседник.

    По мнению политолога, нельзя игнорировать и тот факт, что инициативу продвигал Африканский союз. «Противостояние Глобального Севера и Глобального Юга никуда не делось – более того, оно нарастает. В основе западной политики лежит ограниченное мышление, унаследованное от Томаса Мальтуса и его современной версии – «теории золотого миллиарда»: ресурсов на всех не хватит, численность населения планеты нужно сокращать. Отсюда войны, эпидемии (с учетом всей истории с биолабораториями), голод и искусственное поддержание нестабильности», – рассуждает эксперт.

    Африка сегодня все больше осознает свою субъектность. Континент находится в фокусе внимания мировых держав благодаря колоссальным природным богатствам и относительной легкости их добычи. По словам Селезнева, африканские лидеры все чаще демонстрируют самостоятельность, и это безумно раздражает Запад, привыкший за столетия колониализма и рабовладения к односторонней эксплуатации.

    «Когда Африка идет вразрез с линией Вашингтона, гегемон огрызается и пытается поставить ее на место. Но Африка уже не та, что была десятилетия назад.

    Регион интересен всем – и Западу, и Китаю, и России, для которой сейчас происходит своего рода «второе пришествие» на континент: слишком многое было построено в советскую эпоху и слишком многое мы тогда оставили», – сказал Селезнев.

    Отдельного внимания заслуживает упоминание Вашингтоном «вопросов репараций». «Сама постановка вопроса удивляет. Американцы никогда никому репарации не платили и платить не собираются. Их логика всегда была обратной: с кого-то потребовать, отжать по полной, а потом объявить, что «так и было». Поэтому ссылка на угрозу репараций – это скорее попытка найти формальный повод для блокирования неудобной инициативы, чем реальное опасение», – считает политолог.

    Показательно, что даже ближайшие союзники по НАТО и G7 не поддержали Вашингтон. «Этому есть простое объяснение: выгода от сохранения прежней картографической модели есть только у США. То, чего боится Вашингтон – пересмотр границ, акваторий, зон влияния – его союзников волнует в меньшей степени. И хотя у ряда стран есть свои интересы, например, в Арктике, они не настолько критичны, чтобы идти на открытую конфронтацию с большинством в ООН ради американских амбиций», – пояснил декан.

    Есть и более циничная версия: союзники постепенно осознают, что они для США — расходный материал. «Президент Турции Тайип Эрдоган точно сформулировал принцип нынешнего времени: если ты не сидишь за столом переговоров, тебя подают в меню. Союзники Вашингтона давно находятся в этом меню, но проблема в том, что их политический истеблишмент слишком недалек, чтобы всерьез об этом рефлексировать», – отметил эксперт.

    В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что

    спор вокруг картографической проекции Equal Earth только на первый взгляд кажется узкоспециальным.

    «На самом деле он вскрывает куда более глубокий процесс: меняющееся отношение США к международным институтам и к самой географии как инструменту политики. У администрации Дональда Трампа сформировалось особое отношение к названиям и картам. Мы уже видели переименование Мексиканского залива в Американский, озера Онтарио – в озеро Америка. Теперь заявлено о планах изменить названия океанов. Это не просто эксцентричные жесты. За ними стоит логика: если картография закрепляет существующие названия и делает их общепринятыми, то контроль над картой – это контроль над реальностью», – подчеркивает эксперт.

    По его словам, американцы уже занимаются фактическим территориальным переделом и разговоры о Гренландии – не фантазии. «Там живет всего около 60 тысяч человек, и многие уже не исключают, что в случае присоединения остров переименуют в «Трампландию». Канада как 51-й штат – тоже не шутка: даже если прямой аннексии не произойдет, вопрос о развале страны на несколько частей вполне реален. В американском экспертном сообществе ходят карты, согласно которым все, что к северу от Панамского канала, должно стать территорией США – включая Мексику и прочие государства. Перспективная цель Вашингтона – распространение влияния на весь Североамериканский континент», – рассказал американист.

    Что касается океанов, то здесь аппетиты наталкиваются на реальность: на Атлантический и Индо-Тихоокеанский регионы выходят десятки государств, и силовым методом переименовать их не удастся, но сама попытка показательна.

    Более широкий контекст – пересмотр отношения США к ООН в целом. Васильев отметил, что в республиканском истеблишменте все громче звучат разговоры о том, что Организацию пора отправить на свалку истории.

    «Для демократов ООН – это инструмент управления миром через известную структуру, которую можно подмять под себя. Для республиканцев – пережиток ялтинско-потсдамской системы, который больше не нужен», – пояснил политолог.

    Изначально ООН задумывалась Рузвельтом как прообраз мирового правительства и само название указывало на этот замысел. «Предполагалось, что пять держав с правом вето возьмут на себя ответственность за мировую безопасность и станут ядром глобального управления. Но единства между ними не получилось, и проект забуксовал... Сегодня республиканцы вернулись к классической имперской логике: мир однополярный, США должны опираться на собственную силу, как Римская империя, и никакие международные форумы им не нужны. Отсюда и скепсис по отношению к ООН», – говорит эксперт.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выступил против принятия резолюции Генассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth, которая точнее передает реальные размеры Африки и других регионов мира.

    США стали единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции. Документ поддержали 164 государства. При этом шесть стран воздержались, среди них Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония.

    Американский представитель Ярина Ференцевич перед голосованием назвала документ частью «радикального идеологического проекта». По мнению Вашингтона, обсуждение картографических проекций и вопросов репараций отвлекает ООН от ее прямых обязанностей – решения реальных проблем международной безопасности, мира и межгосударственных отношений.

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    5 сентября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой пятеркой предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    На встречу с российским лидером пришли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    Кандидаты рассказали о своих поездках и общении с избирателями. По итогам обсуждения поднятых вопросов президент принял решение дать ряд конкретных поручений, уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный перечень кандидатов для участия в голосовании. В конце августа президент России Владимир Путин прибыл на второй этап партийного съезда в Москве.

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    5 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    В США признали законным убийство водителя из-за парковочного места

    Во Флориде отказались судить застрелившую мужчину на парковке американку

    В США признали законным убийство водителя из-за парковочного места
    @ Edward A. Ornelas/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители не будут предъявлять обвинения женщине, которая застрелила водителя на парковке гипермаркета во Флориде из-за спора о свободном месте, сообщили в прокуратуре округа Бровард.

    Прокуратура округа Бровард не станет предъявлять обвинения участнице конфликта, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 30 июня в окрестностях города Форт-Лодердейл. Мелисса Пейн и Барт Дигульельмо не смогли поделить место для стоянки автомобилей.

    Мужчина припарковался в другой зоне, но затем вернулся разобраться с оппоненткой. По словам очевидцев, Барт Дигульельмо угрожал разбить машину и расправиться с владелицей. Девушка достала пистолет и потребовала отойти, однако американец продолжил приближаться.

    На видеозаписях зафиксировано, как американка выстрелила нападавшему в живот. «Мелисса Пейн на парковке Walmart была в общественном месте и имела на это право, она не осужденный преступник и могла владеть оружием. Поэтому она не нарушала закон, применяя смертоносную силу, так как имела основания бояться смерти», – сообщили следователи.

    Правоохранители подчеркнули, что законы штата разрешают открыто носить огнестрельное оружие. Защита собственной жизни считается фундаментальным правом согласно местной конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы освободили от уголовного преследования застрелившего нападавшего у московского храма мужчину.

    Ранее Верховный суд России оправдал применившего травматический пистолет для самообороны жителя Нижегородской области.

    В прошлом году вооруженный мужчина в ОАЭ после дорожного конфликта застрелил трех женщин.

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    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

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    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    5 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21

    В Росавиации назвали конец сертификации самолета МС-21

    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процесс сертификации нового российского пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить к середине 2027 года, глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Этот самолет, он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – отметил он в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

    МС-21 представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального лайнера. Ожидается, что новая машина придет на смену самолетам Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке, а также станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

    Ядров добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с дружественными странами по продаже МС-21.

    «Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, который есть у наших отечественных авиакомпаний, для того, чтобы обеспечивать связность России», – сказал он.

    Глава Росавиации отметил, что МС-21 все процедуры сертификации завершит до середины 2027 года.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300. Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21. Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

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    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

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    5 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Песков сообщил о приостановке ударов по Киеву на трое суток

    Путин поручил прекратить удары по Киеву из-за визита переговорщиков США

    Песков сообщил о приостановке ударов по Киеву на трое суток
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин распорядился прекратить удары по украинской столице с полуночи 5 сентября на трое суток, передает ТАСС. Решение принято в связи с визитом американской делегации.

    «Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее в украинских средствах массовой информации появились сообщения, что в Вооруженных силах Украины объявлен режим прекращения огня. Он будет действовать с 5 по 8 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты обратились к России и Украине с просьбой о приостановке взаимных ударов. Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали визит в Москву и Киев на 5-6 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о временном прекращении огня.

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    5 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине и экономике Украины
    Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине и экономике Украины
    @ Метинвест

    Tекст: Андрей Резчиков

    Остановка доменных печей металлургического комбината «Каметсталь» – это удар одновременно по военно-промышленному комплексу, по экспортному потенциалу и по той экономической базе, которая еще позволяла Киеву финансировать боевые действия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. По данным украинских СМИ, комбинат, расположенный в Днепропетровской области, после российского удара полностью остановил работу.

    «Комбинат обеспечивал стабильный выпуск стали – около двух млн тонн в 2025 году. Его продукция шла не только на экспорт, но и на производство укреплений, элементов военной техники, метизов. Остановка двух доменных печей означает полную заморозку последующих переделов: конвертерного и прокатного цехов. Завод больше не может производить арматуру, катанку и фасонный прокат – именно ту номенклатуру, которая используется при строительстве фортификационных сооружений и в военном производстве», – рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

    По оценке спикера, восстановить производство быстро не удастся. «Если металл внутри печей застыл, потребуются месяцы работ: либо выжигание так называемого козла кислородом, либо полная перекладка огнеупорной футеровки. Это делает невозможным не только текущий выпуск, но и возвращение к прежним объемам в обозримой перспективе», – прогнозирует собеседник.

    Дандыкин подчеркнул, что «Каметсталь» – не просто поставщик для украинского ВПК, но и источник валютной выручки от экспорта стали в Европу. Поэтому остановка комбината «бьет по экспортным доходам, которые и так сократились после перекрытия морских путей через одесские порты».

    «Железнодорожная логистика также под постоянным давлением: выводятся из строя локомотивы и тяга. Все это в комплексе лишает украинский бюджет ресурсов, необходимых в том числе для финансирования оборонных программ», – добавил эксперт.

    Дандыкин считает, что альтернативных поставщиков внутри страны, способных заменить выпавшие объемы, нет. «Украина исторически была поставщиком металла, а не импортером. Создавать новые мощности или перенастраивать цепочки в условиях боевых действий – задача нереалистичная», – пояснил спикер.

    Показательно, что «Каметсталь» – это город в городе, предприятие, о котором еще Леонид Брежнев писал в своей книге «Возрождение» (в те годы оно называлось Днепровским металлургическим заводом им. Ф. Э. Дзержинского, на нем работал отец будущего генсека СССР).

    «После Великой Отечественной войны металлургические заводы юга страны восстанавливались усилиями целого государства – с медалью за восстановление предприятий юга. Сегодня о таких масштабных восстановительных работах речи не идет: у Киева нет ни людей, ни денег, ни времени», – рассуждает эксперт.

    Дандыкин подчеркивает, что российские удары наносятся и по олигархическим структурам, которые десятилетиями паразитировали на советском наследстве. «Ринат Ахметов, Петр Порошенко (экс-президент Украины, внесен Россией в список террористов и экстремистов) и другие теряют активы, которые кормили их и одновременно работали на военную машину. В этом есть элемент исторической справедливости», – считает Дандыкин.

    Эксперт напомнил, что остановка «Каметстали» – не единичный эпизод. Ранее уже наносились удары по «Мотор Сич», Днепропетровскому заводу, «Южмашу». «Идет планомерное выбивание тех предприятий, которые еще сохраняли оборонное значение. Подземные заводы не спасут: на каждый такой объект найдется средство поражения», – полагает собеседник.

    Все это происходит на фоне общего коллапса: украинская энергетика деградирует, финансовые ресурсы истощены, западные деньги дают все неохотнее. «Переговорные позиции Киева слабеют с каждым днем, и условия любого будущего урегулирования будут жестче, чем обсуждались ранее. Остановка доменных печей – это не просто производственная авария, а еще один шаг к неизбежной развязке», – подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод». В Минобороны России назвали оба предприятия «крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины».

    По данным украинских СМИ, комбинат «Каметсталь», расположенный в Днепропетровской области в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), после удара полностью остановил работу. На предприятии прекратили функционировать две доменные печи. На комбинате также повреждено агломерационное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура.

    Руководство компании «Метинвест» (владелец завода) заявило, что масштаб разрушений велик, цеха фактически остановлены, а точные сроки восстановления назвать пока невозможно – сначала необходимо разобрать завалы.

    Для «Метинвеста» это уже второй серьезный удар по производственным мощностям за последний месяц. В августе этого года в результате аналогичных прилетов была полностью остановлена работа другого гиганта компании – комбината «Запорожсталь» в Запорожье. Операционный директор группы назвал этот период самым тяжелым в 20-летней истории компании.

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    5 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Директор фонда Народного фронта погиб при атаке ВСУ в Крыму

    Директор фонда Народного фронта Чернышов погиб при атаке ВСУ в Крыму

    Директор фонда Народного фронта погиб при атаке ВСУ в Крыму
    @ Народный фронт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для Победы» Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки украинских боевиков в Крыму, сообщила общественная организация.

    Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для Победы» Анатолий Чернышов погиб в результате воздушного удара украинских войск, передает РИА «Новости».

    Трагедия произошла в Симферопольском районе Республики Крым. «Вблизи села Скворцово Симферопольского района Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось», – говорится в сообщении общественной организации на платформе «Макс».

    За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов был посмертно награжден орденом Мужества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года два сотрудника Народного фронта погибли при обстреле автомобиля в Курской области. В середине прошлого месяца налет украинских беспилотников на Крым унес жизнь одного мирного жителя. В начале августа ночной удар ВСУ по полуострову привел к гибели еще одного человека.

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    5 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев

    Украинские беженцы начали массово покидать Польшу ради Германии и Чехии

    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беженцы массово покидают Польшу, выбирая для дальнейшего проживания Германию и Чехию на фоне сокращения числа лиц с временной защитой, отмечают местные СМИ.

    Польшу стремительно покидают граждане Украины, перебираясь в соседние европейские страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Число граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться: часть украинских беженцев покидает страну и переезжает, в частности, в Чехию и Германию», – говорится в сообщении.

    Только в июле 2026 года количество украинцев со статусом временной защиты в Польше снизилось на 8,1 тыс. человек, составив 953,1 тыс. Месяцем ранее отток составил около 6,3 тыс. человек. При этом Чехия становится одним из главных направлений для переезда из Польши.

    Германия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству принятых украинцев: в июне там находилось около 1,29 млн беженцев. В Чехии этот показатель составил 381 тыс. человек. Значительное число украинских граждан также проживает в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149 тыс.). Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар отмечал рост числа нападений на соотечественников в Польше на 30%.

    Напомним, что ранее статистическое агентство Еврокомиссии также зафиксировало массовый выезд украинцев с польской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переселенцы в этой стране столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения. Также сообщалось, что растущие потоки мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для социальной системы Германии.

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    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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