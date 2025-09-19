Ветераны СВО поделились опытом с финалистами «Зарницы 2.0»

Финалисты «Зарницы 2.0» пообщались с ветеранами СВО и Героями России

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча состоялась на полигоне «Волжский», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники финала всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» пообщались с ветеранами спецоперации на Украине, участвующими в президентской кадровой программе «Время героев», среди которых командующие армиями «Ахтуба», «Волга», «Ока» и «Кама».

Командующий армией «Волга» Егор Захаров отметил: «Во время «Зарница 2.0» мы, офицеры с боевым опытом, передаем ребятам не только знания, полученные в армии, но и навыки, которые пригодились нам в мирной жизни. Главное – не просто дать знания, а воспитать уверенных, ответственных ребят, которые умеют работать вместе и по-настоящему любят свою страну. Ведь именно им скоро предстоит делать важный выбор – кем быть и за что отвечать».

Командующий армией «Ахтуба» Владислав Фролов добавил, что ключевым в подготовке участников стал живой диалог и объяснил, что физическая подготовка, командная работа и сила духа особенно важны для молодежи. Он подчеркнул, что вопросы подростков были глубокими и серьезными, а само общение вдохновляет наставников не меньше, чем юных участников.

Один из финалистов, Максим Балабанов, рассказал, что на встрече понял: «Сила не в оружии – она в характере, в готовности не отступать». По его словам, рассказы ветеранов стали реальными уроками жизни о дисциплине и стойкости.

В рамках второго заезда «Зарницы 2.0» участники уже прошли этапы боевой и физической подготовки, учились работать в команде и выполнять задачи, приближенные к реальным условиям, а 19 сентября стартовала военно-тактическая игра, где каждую из четырех армий представляют по 240 человек. В завершение состоятся финальные бои и торжественная церемония на Мамаевом Кургане.