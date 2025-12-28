Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
Житель Белгородской области пострадал в результате удара дрона ВСУ по автомобилю
Украинские военные совершили атаку с использованием FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Новая Таволжанка, где дрон попал по машине. В результате удара пострадал мужчина, передает ТАСС.
«Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ», – сообщается в официальном заявлении. После оказания первой медицинской помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, во время атаки повреждения получил сам автомобиль.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинского FPV-дрона в районе хутора Гаевка Волоконовского округа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино дрон атаковал автомобиль «ГАЗель», в результате чего пострадал мужчина. Украинский беспилотник в Грайвороне ударил по автомобилю, ранив женщину и 14-летнего мальчика.