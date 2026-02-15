Политолог Скачко: Зеленский демонстрирует неимоверный эгоизм в вопросах завершения конфликта

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Зеленский не желает заключения мира из-за неуверенности в своем собственном будущем. Только конфликт удерживает его от ответственности за все, что он натворил. Он принял страну в более-менее приемлемом состоянии – многое на тот момент можно было исправить. Но сегодня же мы видим: именно он довел республику до ручки», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Под его контролем государство скатилось в пучину боевых действий, что спровоцировало катастрофических масштабов экономическую яму. В стране не осталось денег – она существует исключительно за счет внешних вливаний. Но это не самое страшное. Гораздо более ужасно то, как изменились жизни людей», – добавляет он.

«Мужчин отлавливают, бусифицируют. Женщины страдают от того, что их мужья и сыновья уходят на фронт. Все это не прибавляет Зеленскому легитимности. При таких условиях победы на выборах ему не видать. Кроме того, во внутренней политике остается сильным влияние националистов, которые сметут его при первой же попытке заключить мир с Россией», – говорит собеседник.

«Но есть и фактор «внешних партнеров». Европа накачивала Украину с конкретной целью – противостоять Москве. Сойти с этих рельсов после столь колоссальных вливаний капитала Киеву не дадут. Зеленский зависим от Брюсселя, а в текущих обстоятельствах выйти из-под его контроля возможным не представляется», – уточняет эксперт.

«Он пытается юлить – просит о двухмесячном прекращении огня, пытается придумать шаткие и странные дипломатические конструкции. Но все это он делает исключительно ради себя. Этот человек обрел целое государство на колоссальные страдания лишь из-за того, что боится за собственное будущее. Это эгоизм в высшей степени его проявления», – заключил Скачко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир». Он уточнил: страна не желает годами участвовать в боевых действиях, однако и сдаться Киев не может, пишет РБК. До этого он также подчеркивал, что республика не будет соглашаться ни с какими «унизительными» условиями завершения конфликта.

Напомним, подобные заявления звучат на фоне скорого начала нового раунда трехсторонних переговоров (Россия, США, Украина) в Женеве. Группу от Москвы возглавит Владимир Мединский. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем делегации РФ был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.