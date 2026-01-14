Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море

Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.4 комментария
Казахстанские власти выразили обеспокоенность после атак беспилотников по трем танкерам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.
Министерство иностранных дел Казахстана выразило серьезную обеспокоенность из-за недавних атак беспилотных летательных аппаратов на три танкера в Черном море, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев в заявлении отметил, что атаки произошли 13 января у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
Власти Казахстана подчеркивают необходимость обеспечения безопасности судоходства и недопустимость эскалации подобных инцидентов в акватории Черного моря, где проходят важные логистические маршруты.
Атакованные в Черном море танкеры имели все необходимые разрешения, а также оборудование для идентификации, говорится в заявлении Жетыбаева.
«Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием», — сказано в документе.
МИД Казахстана полагает, что возрастающее число инцидентов вблизи объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) говорит о нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. В ведомстве призвали партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем, — отмечается в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали танкер Matilda, принадлежащий дочерней компании «Казмунайгаза», в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
В целом в результате атаки ВСУ три танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.