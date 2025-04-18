Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции

Tекст: Ирма Каплан

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна обратиться к Франции для включения в программу ядерного зонтика и продолжить контакты с США по вопросу предоставления ядерного оружия, передает Bloomberg,

«Я считаю, мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими», – сказал Дуда.

В марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил парламенту, что Варшава ведет «серьезные переговоры» по предложению президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

Попытки Дуды лоббировать предыдущую администрацию США на предмет участия Варшавы в программе ядерного обмена, не дали никаких результатов. Защищая свои усилия Дуда ранее заявлял, что роль НАТО заключается в том, чтобы противостоять «агрессивному поведению России». В частности, он указывал на размещение Москвой в 2023 году части тактического ядерного оружия в Беларуси, напомнило агентство.

«Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ очень прост. Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию», – предлагал польский президент.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Дуда призвал США переместить ядерное оружие в Польшу, что обеспечит большую безопасность для региона. На это из Вашингтона ответил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

Ранее Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса.