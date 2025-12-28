Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске
Во время хоккейного матча между командой президента Белоруссии и сборной Брестской области на льду «Олимпик-Арены» в Минске Александра Лукашенко сбили с ног, сообщили СМИ.
Инцидент произошёл из-за столкновения с бывшим нападающим сборной страны и уфимского клуба «Салават Юлаев» Ярославом Чуприсом. «Чуприс ехал спиной и не заметил белорусского лидера», – говорится в сообщении, передает телеканал НТВ.
После падения Чуприс тут же бросил клюшку и помог Лукашенко подняться. К белорусскому президенту также подоспели и другие участники команды, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.
Матч завершился с ничейным счетом 5:5. Решающую шайбу в самом конце забросил сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Кадры падения были опубликованы в социальных сетях.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как в 2010 году играл в хоккей с легендарным канадцем Уэйном Гретцки во время Матча звезд КХЛ в Минске.
Напомним, в 2022 году Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейной игры, матч проходил в рамках соревнований среди любителей.