    Как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной
    FT: Кличко заявил о приближении катастрофы в Киеве
    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    США задержали танкер Veronica III с иранской нефтью
    Медведев: Зеленский будет жить, пока разваливает Украину
    Патриарх Кирилл призвал отказаться от молитв о повышении зарплаты и покупке дома
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    16 февраля 2026, 00:34 • Новости дня

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Николаеве и Николаевской области Украины, а также в Днепропетровске, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее взрывы прогремели в Конотопе и Ахтырке в Сумской области Украины.

    15 февраля 2026, 07:59 • Новости дня
    Люди массово ушли с дискуссии с Зеленским на Мюнхенской конференции

    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Мюнхенской конференции многие люди просто ушли с дискуссии с участием Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).

    Депутат Рады отметил, что места на первых рядах в зале пустовали «в конце панельной дискуссии с Зеленским». «Очень много людей просто ушли», – приводит его слова РИА «Новости».

    Депутат отметил, что подобное количество свободных мест является редкостью для конференций в Мюнхене, где всегда присутствует много высокопоставленных гостей. Он добавил, что американские официальные лица, в том числе сенаторы и конгрессмены, сознательно проигнорировали выступление Зеленского. Политик назвал ситуацию неудачной для главы киевского режима и подчеркнул, что обычно такие выступления вызывают больше интереса у публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время пресс-конференции в Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара. Зеленский в общении с журналистами подтвердил желание Вашингтона заключить мирные соглашения по урегулированию «одним пакетом». Также он в очередной раз заявил, что Украина не примет соглашений, принятых «за ее спиной». Зеленский призвал к созданию «армии Европы» и подтвердил готовность к новому раунду переговоров в Женеве, выразив надежду на их «серьезность».

    15 февраля 2026, 10:32 • Новости дня
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица находится на грани катастрофы, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью газете Financial Times.

    Жители Киева столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии, отопления и водоснабжения. По словам Кличко, его давняя политическая вражда с Владимиром Зеленским лишь усугубляет ситуацию в городе. Мэр подчеркнул, что вмешательство президента в работу местных властей через назначение военных администраций ослабило важные реформы децентрализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью, сравнимой с мощностью атомной электростанции.

    На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут.

    Компания ДТЭК сообщила о потере значительной части доступной электроэнергии на Украине.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    15 февраля 2026, 04:05 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Спонсоры киевского режима сделали выводы после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Дипломат напомнил, что киевский режим попытался атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области, используя несколько десятков беспилотников дальнего радиуса действия. Галузин подчеркнул, что все удары были отражены, а само нападение получило осуждение во многих странах.

    Он отметил, что партнеры России смогли лично убедиться в «террористической сущности хунты Зеленского», передает ТАСС.

    «Все видели кадры передачи в Москве нашими военными американцам контроллера полетного задания с одного из сбитых украинских БПЛА, нацеленных на резиденцию президента России», – заявил дипломат.

    По словам Галузина, «соответствующие выводы и оценки сделаны, в том числе и теми, кто спонсирует киевский режим».

    Ответные действия России после атаки киевского режима на резиденцию нанесли серьезный урон военным объектам Украины, заявил Галузин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    15 февраля 2026, 12:01 • Новости дня
    Политолог объяснил идею введения внешнего управления над Украиной

    @ Hennadii Minchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны. Целью международных структур станет непосредственная организация свободных выборов в республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в России допустили возможность обсуждения с США и ЕС создание международной администрации на Украине под эгидой ООН.

    «Технически «перехват» управления над Украиной международной администрацией под эгидой ООН должен выглядеть следующим образом: офис Владимира Зеленского отстраняется от власти, а сменяют его руководящие структуры, главной задачей которых станет организация и проведение выборов в республике», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ.

    «В течение этого периода налаживается политическая «оттепель»: легализуются партии, представляющие разные позиции, а также вводится запрет на ущемление русскоязычного населения. Соответственно, на таких основаниях украинский народ выражает свою реальную позицию, а затем избранные власти постепенно возвращают полноценный контроль над государством», – уточняет он.

    «Идея хорошая и здоровая. Россия готова работать над обеспечением подобного режима на Украине. Конечно, это потребует много сил и времени. Вполне вероятно, что западные государства, взвесив все за и против этого подхода, добровольно откажутся от участия в инициативе, что, теоретически, развяжет руки Москве», – добавляет собеседник.

    «С другой стороны, реализовать международное управление – задача сложная. Для этого требуется согласие хотя бы в минимальной степени со стороны США и ЕС, а пока Брюссель особой договороспособностью похвастаться не может. Удастся ли сделать Старый Свет более сговорчивым – сложный вопрос», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, руководство государством подразумевает и обеспечение работы ЖКХ, деятельности пожарных и правоохранительных органов, системы социального обеспечения. Лишатся ли своих полномочий люди, которые занимаются этими сферами сейчас?», – говорит он.

    «Да и в целом, кто из стран будет готов принять ответственность за данные направления? Понятно, что их функционирование и сегодня обеспечивается за счет внешних капиталовложений. Но все-таки, когда кто-либо становится «лицом» работы бытовых служб в стране – ситуация несколько меняется. Как все это сложить – вопрос, который и предстоит решить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Москва готова обсудить с США и ЕС внешнее управление Украины под эгидой ООН. Как отметил Михаил Галузин, заместитель главы МИД, в разговоре с ТАСС, данная идея новой не является, поскольку еще в марте 2025 года Владимир Путин озвучивал этот вариант как один из возможных сценариев развития событий.

    Дипломат подчеркнул, что введение внешнего управления «позволит провести на Украине демократические выборы» и «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать» мирное соглашение. Тем не менее, Галузин добавил, что единообразный механизм создания временных администраций формально в ООН не закреплен.

    В этой связи замминистра указал на уже имеющийся исторический опыт, накопленный, в частности, в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, а также Восточном Тиморе и Камбодже. Первым же шагом, на пути создания подобного режима, должно стать «достижение договоренностей между сторонами конфликта».

    При этом на Украине и за ее пределами неоднократно признавали неспособность Киева обеспечить функционирование всех государственных институтов. Так, еще в конце 2024 года министр финансов страны Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais заявил, что офис Зеленского не может поддерживать все нужды ВСУ, поскольку на них тратится «более 26% ВВП» республики.

    15 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предпринимавшиеся Украиной атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не повторялись и обстановка стала спокойнее после жестких заявлений, сделанных в Москве и Астане, заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

    По его словам, атаки Киева на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) прекратились после жестких заявлений Москвы и Астаны, сообщает ТАСС. Бородавкин подчеркнул, что ситуация вокруг КТК сейчас стала спокойнее, в том числе благодаря публичным заявлениям двух столиц.

    Бородавкин отметил, что поддерживает позицию Астаны относительно необходимости совместных шагов для предотвращения подобных инцидентов в будущем. По его словам, иностранные компании, работающие на казахстанских месторождениях и экспортирующие нефть через КТК, также приняли меры для обеспечения безопасности.

    Посол напомнил, что инфраструктура КТК является ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти, через который проходит около 80% всех поставок. Он добавил, что в последнее время объекты КТК неоднократно подвергались атакам со стороны Украины.

    Бородавкин подчеркнул, что МИД России осуждал эти нападения, а МИД Казахстана выражал протест. Дипломат выразил полную поддержку необходимости принятия эффективных мер для обеспечения безопасности транспортировки углеводородов, разделяя позицию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан заявил о своей обеспокоенности после ударов ВСУ по танкерам в Черном море.

    ВСУ атаковали два танкера возле терминала КТК.

    Политолог отметил риск снижения экспорта нефти Казахстаном из-за этих атак БПЛА.

    15 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

    В материале отмечается: «В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко… Он был снят с поезда», передает РИА «Новости».

    По данным издания, пограничники действовали по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые уведомили их о необходимости получить информацию в случае попытки Галущенко выехать за пределы страны. Галущенко является фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере.

    В январе антикоррупционная прокуратура Украины пообещала раскрыть новые факты коррупционного дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    Ранее сообщалось, что в рамках антикоррупционного расследования у водителя Андрея Ермака, который прежде занимал пост главы офиса Владимира Зеленского, прошли обыски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

    15 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры европейцев об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились, пишет немецкое издание Spiegel.

    Переговоры по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины не принесли результатов на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

    В публикации говорится: «До сих пор европейцы не нашли решение проблемы с финансированием Киева. На встрече поддерживающих Украину стран и... Зеленского на полях конференции в Мюнхене Берлину снова не удалось продвинуться с предложением использовать 90 млрд из российских замороженных финансовых средств для дальнейшей закупки оружия у США».

    МИД России ранее неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на частные, но и на государственные средства России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва даст ответ на возможную конфискацию этих активов, добавляя, что у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в российских банках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил нежелание стран Евросоюза конфисковывать российские активы.

    США решили «вылечить» Европу от страха перед Россией на фоне споров о судьбе российских активов.

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу российских активов Европейской комиссии.

    15 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    Медведев: Зеленский будет жить, пока разваливает Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Владимир Зеленский остается в живых до тех пор, пока разрушает свою страну.

    «Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс – что Путин и его друзья не в тюрьме». Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост. Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», – отметил Медведев в Max.

    2 февраля Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России сравнил перспективы Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно. «Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – сообщил он.

    15 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Политолог объяснил задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко

    @ Olivier Hoslet/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вполне вероятно, что на Украине начала меняться конфигурация властных отношений, из-за чего экс-министр энергетики Герман Галущенко выбыл из «списка неприкасаемых». Впрочем, в сенсационном деле Тимура Миндича он наверняка замешан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко.

    «Герман Галущенко – незаурядное лицо в украинской политике. В первую очередь нам доподлинно известно, что его имя упоминается на скандально известных пленках Тимура Миндича. И это не случайно, ведь без экс-министра энергетики столь масштабная коррупционная схема попросту не могла работать», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Соответственно, вполне вероятно, что он также получал откаты с тех или иных случаев воровства. Суммы, скорее всего, немалые. Вопрос состоит лишь в том, почему его так долго не трогали. На мой взгляд, все дело во внутренних договоренностях украинского руководства со следователями НАБУ. Какие-то связи у офиса Владимира Зеленского с этой структурой все же имеются», – подчеркивает он.

    «Кроме того, не похоже, что Галущенко пытался сбежать с Украины. Все-таки поезд – это не тот вид транспорта, который используется для «скрытных вылазок» за границу. Допускаю, что речь идет о плановом выезде, информация о котором, впрочем, могла подсказать НАБУ в какое время и место стоит отправить людей, чтобы задержать экс-главу ведомства», – уточняет собеседник.

    «Соответственно, главная причина задержания, на мой взгляд, заключается в перераспределении сил в украинской власти. Впрочем, точных изменений, создавших данный прецедент, мы, вероятно, узнаем нескоро. Но важно отметить, что местные «князьки» не особо охотно покидают насиженные места и стараются держаться за них до последнего», – акцентирует эксперт.

    «Просто кому-то из них везет оказаться в нужных «списках неприкасаемых», а кому-то – нет. Главная «крыса», которая до сих пор с тонущего корабля так и не сбежала, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, до сих пор находится в республике, и уходить не планирует. Поэтому Галущенко, скорее всего, попросту не повезло», – заключил Лизан.

    Ранее на Украине был задержан экс-министр энергетики страны Герман Галущенко. По информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бывший чиновник в момент работы следователей пытался пересечь границу страны. Известно, что соответствующие действия были предприняты структурой в рамках операции «Мидас».

    Речь идет о разоблачении коррупции в компании «Энергоатом», о которой НАБУ отчитывалось в ноябре. Тогда же было проведено большое количество обысков, в том числе и на объектах, принадлежащих Галущенко. Основным организатором схемы следствие называло предпринимателя Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского.

    По версии НАБУ, Миндич возглавлял группу, которая выстроила коррупционную схему в «Энергоатоме». К ней также могли быть причастны  советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица. Следствие утверждало, что участники группы получали откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов, а затем легализовывали деньги через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов.

    15 февраля 2026, 10:14 • Новости дня
    @ un.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН по завершении специальной военной операции является одним из возможных вариантов урегулирования конфликта, Россия готова обсудить ее с другими странами, заявил взаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

    По его словам, Россия готова рассмотреть и обсудить с США, европейскими и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН, передает ТАСС. Галузин уточнил, что этот вариант рассматривается в качестве одного из возможных способов урегулирования конфликта после окончания спецоперации.

    Галузин заявил: «Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО не нова». Он напомнил, что в марте 2025 года президент России Владимир Путин отмечал возможность учреждения внешней администрации ООН как одного из вариантов.

    По мнению Галузина, установление такой администрации позволит провести на Украине демократические выборы и сформировать эффективное правительство, с которым возможно подписание мирного договора и соглашений о будущем сотрудничестве.

    Дипломат отметил, что в ООН пока нет единого механизма создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом. Вместе с тем он привел примеры исторического опыта – в Восточной Славонии, Баранье, Западном Среме, Восточном Тиморе и Камбодже. Передача территорий под временное управление ООН предполагает достижение договоренности между сторонами и дальнейшие переговоры по наполнению полномочий.

    Галузин добавил, что в последнее время вопрос внешнего управления Украиной под эгидой ООН в публичном поле практически не поднимается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил о сближении позиций по территориальному вопросу на Украине.

    Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В Европе назвали паранойей страхи Киева из-за переговоров между Россией и США.

    15 февраля 2026, 04:30 • Новости дня
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника на территории поселка Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении возгорания задействованы 67 человек и 20 единиц техники, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Также ограничения установлены в аэропортах СочиКраснодара и Геленджика.

    15 февраля 2026, 20:21 • Новости дня
    В Брянской области системы ПВО сбили более 170 БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Более 170 беспилотников уничтожено за последние 12 часов в ходе отражения массированной атаки со стороны украинских военных на Брянскую область, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По словам Богомаза, атака продолжается уже более 12 часов, и все это время бойцы подразделений Минобороны России, а также бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии по Брянской области ведут активную работу по уничтожению воздушных целей.

    «Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС – Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области всё это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа», – сообщил губернатор.

    Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Ситуация в регионе остается напряженной, местные службы продолжают наблюдение за развитием событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ПВО, мобильные группы и спецназ сбили 120 беспилотников, атаковавших Брянскую область.

    15 февраля 2026, 09:44 • Новости дня
    ПВО за два часа уничтожила 88 украинских БПЛА над Россией и Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа, сообщило Минобороны РФ.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за два часа, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По данным ведомства, атака произошла 15 февраля с 7 до 9 часов утра. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, акваторией Азовского моря, над территориями Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваторией Черного моря», – говорится в сообщении Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вологодскую область атаковали шесть беспилотников.

    В результате уничтожения одного из беспилотников задержали движение поездов в Воронежской области.

    Силы ПВО в Удмуртии также уничтожили беспилотник.

    15 февраля 2026, 18:45 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Мединский является человеком, который глубоко погружен в имеющиеся между Россией и Украиной разногласия. Обладая пониманием всей подоплеки конфликта, он сможет задать правильный тон обсуждения политических вопросов в Женеве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский.

    «Западные СМИ пытаются трактовать возвращение помощника президента Владимира Мединского в переговорную группу с Украиной как ужесточение позиции Москвы. Могу сказать, что американские и европейские журналисты не понимают сути сложившихся вещей», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «В конечном счете, это именно украинские спецслужбы устроили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Поэтому западным газетам лучше было бы написать о том, почему террористические методы не помогают приближать мир. Впрочем, назначение Мединского не говорит об ужесточении наших позиций», – добавляет он.

    «Важно понимать, что речь идет о человеке, который уже был руководителем российской переговорной группы. То есть он глубоко погружен во всю сложившуюся проблематику спорных и принципиально важных вопросов непосредственно политического характера. Соответственно, Москва таким жестом дает понять, что к их обсуждению и предстоит вернуться на новом этапе переговоров», – говорит собеседник.

    «Нам предстоит проговорить целый спектр глобальных проблем. Среди них, например, тема итогового территориального размежевания, которая должна подразумевать уход ВСУ с оккупированных земель. Важно обсудить и статус русскоязычного населения на Украине. Нельзя допустить, чтобы после окончания конфликта оно подвергалось гонениям или ущемлениям», – уточняет эксперт.

    «Нужно запустить дискуссию и о более глобальном понимании безопасности. Речь идет о том, что стало причиной СВО: несправедливого распределения баланса сил в Европе. Тем не менее, это не означает, что военные вопросы отойдут на второй план. Ни в коем случае: просто политическим проблемам теперь уделят соразмерное внимание», – заключил Данилин.

    Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча пройдет на следующей неделе в трехстороннем формате. Принимать участие будут Россия, США и Украина. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем группы от Москвы стал начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    Напомним, Мединский был главой российской делегации на переговорах как в 2022 году, так и в возобновленном формате стамбульских встреч 2025 года. Первая встреча сторон состоялась через несколько дней после начала спецоперации. При этом несколько раундов проходили на территории Белоруссии.

    Возобновились же переговоры 16 мая 2025 года – после трех с лишним лет перерыва, причем снова в Стамбуле. По итогам серии встреч стороны обменялись меморандумами и обсудили свое видение возможного прекращения огня. Среди договоренностей, которых удалось достичь – возвращение не менее 1,2 тыс. пленных от Москвы и Киева.

    Примечательно, что в Женеве Украину также будет представлять первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Давид Арахамия, который также принимал участие и в переговорах в Стамбуле.

    15 февраля 2026, 07:30 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 7.00 мск БПЛА были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, а также на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Курской области, сообщило Минобороны России в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, результате украинской массированной атаки на Кубань пострадали два человека. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков беспилотника на территории поселка Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Электричество и тепло частично пропали в Брянской области после атаки ВСУ
    Польша развернула разведбатальон у границ России и Белоруссии
    Каллас сообщила об отсутствии сроков вступления Киева в ЕС
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    США решили помешать поставкам иранской нефти в Китай
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Мюнхен показал видимую и скрытую часть споров вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал прогресс в мирных переговорах. Как отмечают эксперты, в ходе конференции был заметен разрыв между публичными заявлениями для СМИ и кулуарными обсуждениями будущего Украины. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

