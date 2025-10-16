Полиция задержала пятерых мигрантов после поножовщины в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Вечером 15 октября возле дома на Заневском проспекте произошла драка между гражданами одного из государств Средней Азии, они работали строителями, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Словесная перепалка быстро переросла в поножовщину.

Полицейские задержали на месте троих участников конфликта в возрасте от 26 до 35 лет. Еще одного 21-летнего подозреваемого, который, по предварительным данным, нанес ножевые ранения двоим соотечественникам 30 и 34 лет, задержали у станции метро «Новочеркасская».

Пострадавших госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. Также был установлен и задержан еще один 21-летний мигрант, пытавшийся покинуть город через аэропорт «Пулково».

В пресс-службе сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

В 2024 году в Москве мигранты из Средней Азии устроили массовую драку с поножовщиной после конфликта с клиентом девушек легкого поведения из Киргизии.

В августе того же года в столице произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию.