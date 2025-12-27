  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ над Адыгеей и Краснодарским краем
    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    Основатель запрещенного РДК уничтожен на Запорожском направлении
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    27 декабря 2025, 10:09 • Новости дня

    Володин сообщил о приоритете рассмотрения мер против мошенничества

    Володин сообщил о приоритетном рассмотрении мер против мошенничества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в рамках весенней сессии уделит первоочередное внимание новому законопроекту, который предусматривает усиление мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, заявил спикер Вячеслав Володин.

    Госдума в начале весенней сессии рассмотрит пакет мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству в приоритетном порядке. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива внесена правительством и будет обсуждаться первой.

    «Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке», – заявил Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что ранее уже были приняты 10 федеральных законов для борьбы с киберпреступностью.

    По словам Володина, принятые меры уже приносят результаты. В 2025 году правоохранительные органы за 11 месяцев зафиксировали снижение числа преступлений с использованием интернет-технологий на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Кроме того, количество дистанционных краж уменьшилось на 23%, а уровень ИТ-мошенничества снизился на 8,3%, отметил Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Правительство внесло в Думу второй пакет мер против мошенничества. Для борьбы с дропперами власти предложили ввести ограничение на владение банковскими картами – не более двадцати на одного человека.

    Также в Госдуме ранее предупредили о массовых рассылках вредоносных электронных новогодних открыток, которые воруют личные данные. Актуальной стала и схема, когда мошенники предлагают услуги по лабораторной проверке воды или замене счетчиков, выдавая их за обязательные.


    26 декабря 2025, 14:54 • Новости дня
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию

    AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    26 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену

    Суд приговорил экс-дипломата Коновалова к 12 годам за госизмену

    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший работник МИД России Арсений Коновалов получил срок за передачу секретной информации разведке США во время зарубежной командировки.

    Мосгорсуд принял решение о назначении наказания Арсению Коновалову. Экс-сотрудника МИД признали виновным в государственной измене, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд присудил Коновалову штраф в размере 100 тысяч рублей и ввел дополнительное ограничение свободы сроком на один год, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Коновалов был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. По информации следствия, находясь в долгосрочной командировке в США, бывший дипломат добровольно передал американской разведке секретные сведения, с которыми был ознакомлен в рамках служебной деятельности, получив за это денежное вознаграждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима и штрафу 450 тыс. рублей за передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного предприятия.

    До этого жительница Петербурга получила 14 лет колонии за работу на спецслужбы Украины. Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае назначили те же 14 лет колонии за передачу видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    26 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации

    ОАК в 2025 году выполнила рекордную программу по боевой авиации

    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    27 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Получивший российский паспорт боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон признался, что российский обычай оставлять обувь за порогом доставляет ему значительные неудобства из-за травм.

    Джефф Монсон поделился впечатлением о жизни в России в эфире программы RTVI «Легенда», в рамках которой признался, что ему нравятся многие местные традиции, особенно связанные с семьей, однако одно правило вызывает у него раздражение.

    «Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», – сказал он.

    Монсон отметил, что из-за травм спины, плеча и бедра ему особенно тяжело постоянно снимать и надевать обувь, иногда по пять-шесть раз за день.

    По его словам, в США гости обычно ограничиваются тем, что вытирают ноги о коврик, и заходят в дом обутыми. В России же Монсон вынужден снимать обувь даже в собственной квартире. Поэтому летом спортсмен предпочитает носить шлепанцы – их легко снять, не наклоняясь.

    Напомним, Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина.

    26 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    @ Altan Gocher/GocherImagery/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие власти планируют использовать мини-сериалы для знакомства иностранцев с республикой и увеличения потока туристов, заявил министр туризма страны Мехмет Нури Эрсой, подчеркнув стратегическую важность кинопроизведений.

    Как передает РИА «Новости», Эрсой отметил, что турецкие сериалы стали «главными курсами турецкого языка» и уникальным явлением, которое открыло новые возможности для страны.

    Министр добавил, что благодаря сериалам Турция сможет выйти на новые рынки и укрепить имидж среди иностранцев через смартфоны миллионов зрителей.

    По его словам, к текущему моменту турецкие сериалы посмотрели около одного миллиарда зрителей в 170 странах, экспорт этой продукции принес республике более 1 млрд долларов, а сами проекты стали мощнейшим инструментом «мягкой силы».

    Эрсой обозначил, что министерство будет поддерживать те мини-сериалы, которые экспортируются минимум в десять стран на трех континентах.

    Приводя примеры успешных работ, министр выделил мини-сериалы «Анталийский гамбит» и «Стамбул, моя любовь», которые за 2025 год собрали более 2,9 млрд просмотров и показали культурное наследие крупнейших городов Турции.

    По официальной статистике, за 11 месяцев 2025 года Турцию посетили свыше 50 млн иностранных туристов. Эрсой выразил уверенность, что в 2025 году страна может обновить рекорд по числу отдыхающих за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские пограничники отказали во въезде российскому туристу по безвизовому режиму из-за турецких штампов в паспорте.

    На турецком курорте Аланья в этом году отмечается рост загрязнения моря, после купания люди жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру.

    Российский союз туриндустрии объяснил снижение цен на август в турецких отелях уменьшением туристического потока.

    27 декабря 2025, 06:08 • Новости дня
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебное разбирательство по делу командира группы спецопераций 83-й десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палача) дошло до рассмотрения в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде.

    Следствие установило, что Фролов с подельником способствовал организации схемы фиктивных самострелов ради компенсаций из бюджета, что принесло им свыше 200 млн рублей.

    «Вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он поставил на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат – таким образом военные получили из бюджета более 200 млн рублей», – выяснил «Коммерсантъ».

    Фролов, по данным следствия, причастен к шести махинациям общей суммой 32 млн рублей, получению взяток от подчиненных на сумму более 800 тыс. рублей, а также незаконному хранению оружия и взрывчатки. В деле фигурирует более 35 участников, включая медиков и офицеров бригады, против каждого были возбуждены уголовные дела.

    Медперсонал, согласно материалам дела, подделывал документы и даже вшивал военным осколки, чтобы создать видимость боевых ранений, позволявших получать компенсационные выплаты и основания для представлений к госнаградам, пишет издание.

    В ходе следствия Фролов признал вину и заключил досудебное соглашение, что позволит ему рассчитывать на смягчение наказания – не более половины от максимального срока по инкриминируемым статьям.

    Следователи также предъявили Фролову обвинение за незаконный оборот трофейного оружия и хранение пулемета иностранного производства, что было обнаружено в тайниках в ЛНР. Суд продлил ему срок содержания в СИЗО на полгода. Ходатайство защиты о переводе под домашний арест было отклонено.

    Рассмотрение дела было назначено на 19 декабря, но из-за задержки этапирования было отложено на 23 января 2026 года. Предполагается, что процесс пройдет в особом порядке и, вероятно, в закрытом режиме. Независимо от назначенного наказания Фролов будет лишен четырех орденов Мужества, которые, по версии следствия, были получены незаконно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство дачи сына экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова. Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик получил семь лет за взятку. Начальник отдела зенитного вооружения МО Евгений  Лайко обвинен во взятках.

    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    27 декабря 2025, 06:22 • Новости дня
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России

    Потомок Екатерины II Калагеорги решил остаться в России навсегда

    Tекст: Катерина Туманова

    Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги из Санкт-Петербурга считает себя русским и не собирается возвращаться в Европу или США.

    В январе 2024 года президент России Владимир Путин предоставил Калагеорги российское гражданство, а в декабре он стал соучредителем ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой».

    «В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», – заявил Калагеорги РИА «Новости».

    Он видел себя коренным русским человеком с рождения и из-за этой позиции часто сталкивался с конфликтами среди сверстников в американской школе, признался потомок Екатерины II. Калагеорги заметил, что в России с предвзятостью из-за американского происхождения не было, хотя люди видят его особую манеру поведения и речи.

    По его мнению, большинство американцев не имеют ничего против русских, а россияне относятся к американцам достаточно лояльно, не считая их серьезной угрозой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Андрей Калагеорги в 2023 году заявил о намерении получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге.

    26 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране

    Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 6,1% год к году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средний уровень начисленных зарплат в России по данным Росстата достиг почти 100 тыс. рублей в октябре, что на 6,1% превышает показатель прошлого года.

    Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 6,1% по сравнению с октябрем 2024 года, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит ТАСС. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций за октябрь достигла 99 707 рублей, что на 14,3% выше аналогичного периода годом ранее.

    За первые десять месяцев 2025 года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Номинальные зарплаты в январе–октябре выросли на 14,4% относительно прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас наибольшее число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей приходится на Москву, Петербург и Московскую область, где сосредоточено 75% всех «миллионеров».

    В целом в 2025 году число россиян с доходом выше одного миллиона рублей достигло почти 0,16% от общего количества работников.

    Зарплатные ожидания на 2026 год оказались самыми высокими в сфере IT и минимальными – в сфере охраны и безопасности.

    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

    26 декабря 2025, 18:10 • Новости дня
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В материалах к совещанию президента раскрыты планы по массовому внедрению искусственного интеллекта в новые системы вооружения и военной техники.

    Россия планирует широкое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые системы вооружения в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, сообщает ТАСС. Соответствующие положения содержатся в материалах Кремля, подготовленных к совещанию у президента.

    «В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях», – говорится в документе.

    Особое внимание уделят синхронизации работ по испытаниям, созданию инфраструктуры, закупкам вооружений и развитию полигонной базы. Такой подход, как подчеркивается в материалах, позволит повысить эффективность и технологичность российской армии в перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что искусственный интеллект – более значимая технология, чем освоение космоса.

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    В России в ближайшие семь лет планируют вовлечь 12,2 млн новых участников в экономику, сосредоточив особое внимание на поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» демонстрируют решимость России защищать свои интересы в стратегической сфере.

    27 декабря 2025, 00:05 • Новости дня
    Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В обращении по случаю профессионального праздника, президент России Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки спасателей и уникальный опыт службы за рубежом в более чем 600 операциях по спасению людей.

    «Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей», – приветствовал президент российских спасателей.

    В поздравительном обращении Путин отметил, что за 35 лет существования МЧС спасатели стали одними из самых эффективных в мире по ряду направлений, а официальный показатель спасенных жизней исчисляется сотнями тысяч.

    За пределами страны проведено более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций.

    Президент напомнил, что сегодня на вооружении МЧС находится современная техника, внедряются передовые технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и космический мониторинг. Особое внимание уделяется профилактике катастроф и развитию уникальных компетенций среди медицинских работников и психологов.

    В обращении прозвучали слова особой благодарности сотрудникам, работающим на освобожденных и приграничных территориях в условиях специальной военной операции. Слова признательности также были адресованы семьям погибших сотрудников.

    «Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других», – сказал Путин, поздравив всех и с наступающим Новым годом.

    Напомним, ранее президент Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле назвал творческий подход условием выдающихся достижений в жизни.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России

    Тезис о нанесении России «стратегического поражения на поле боя» в 2025 году почти вышел из употребления даже среди западных лидеров. А ведь с 2022 года он провозглашался как единственная политическая цель в отношениях между Западом и Москвой. Что и как заставило западные элиты пересмотреть свой подход? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

