Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Володин сообщил о приоритете рассмотрения мер против мошенничества
Володин сообщил о приоритетном рассмотрении мер против мошенничества
Госдума в рамках весенней сессии уделит первоочередное внимание новому законопроекту, который предусматривает усиление мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, заявил спикер Вячеслав Володин.
Госдума в начале весенней сессии рассмотрит пакет мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству в приоритетном порядке. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива внесена правительством и будет обсуждаться первой.
«Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке», – заявил Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что ранее уже были приняты 10 федеральных законов для борьбы с киберпреступностью.
По словам Володина, принятые меры уже приносят результаты. В 2025 году правоохранительные органы за 11 месяцев зафиксировали снижение числа преступлений с использованием интернет-технологий на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, количество дистанционных краж уменьшилось на 23%, а уровень ИТ-мошенничества снизился на 8,3%, отметил Володин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Правительство внесло в Думу второй пакет мер против мошенничества. Для борьбы с дропперами власти предложили ввести ограничение на владение банковскими картами – не более двадцати на одного человека.
Также в Госдуме ранее предупредили о массовых рассылках вредоносных электронных новогодних открыток, которые воруют личные данные. Актуальной стала и схема, когда мошенники предлагают услуги по лабораторной проверке воды или замене счетчиков, выдавая их за обязательные.