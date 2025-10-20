Politico: В ЕС задумались о приеме новых членов без права голоса

Tекст: Вера Басилая

Издание Politico пишет, что обсуждается идея, при которой новые страны смогут вступить в Евросоюз, но временно будут лишены возможности накладывать вето на решения блока, передает ТАСС.

Предполагается, что полноценное право голоса новым членам будет предоставлено лишь после реформы процесса принятия решений в ЕС, которая потребует пересмотра основополагающих документов союза.

По словам депутата Бундестага Антона Хофрайтера, будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето до внедрения квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов.

Собеседники издания уточнили, что эти обсуждения пока проходят неформально и находятся на ранней стадии, а для внедрения подобной схемы потребуется согласие всех нынешних стран-членов. Идею поддерживают такие страны, как Австрия и Швеция, выступающие за расширение блока.

В настоящее время для принятия решений по наиболее чувствительным вопросам в Евросоюзе требуется консенсус, что нередко приводит к затягиванию процессов из-за права вето отдельных стран. В связи с этим в Европе опасаются, что дальнейшее расширение без реформ может только усложнить ситуацию. Франция и Нидерланды выступают против подобного ограничения права вето.

Ранее премьер-министр Венгрии осудил высказывания Владимира Зеленского о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Европейский союз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Словакия и Венгрия своим правом вето препятствуют милитаризации Евросоюза.